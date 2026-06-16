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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, u svom prepoznatljivom, šaljivom maniru prokomentarisao je aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore i osvrnuo se na status jednog od osnivača podgoričkih "Vijesti' Željka Ivanovića.

- Pokojni Marko Vešović nazvao je Željka Ivanovića odgovarajućim nadimkom: goveče bez krštenice. A pošto su "Vijesti" već kupljene, Govečetu je od muke ostalo samo da riče i tu je kraj svake priče.

P.S. Bolje da je ga je deda Jeremija, kad se Goveče rodilo, prodao za džak crvenih paprika, makar bi napravio dobar ajvar - napisao je Knežević na Instagramu.

Kurir Politika

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