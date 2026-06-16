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Gostujući u blokaderskom podkastu kod voditelja Aleksandra Dikića, advokati Čedomir Kokanović i Aleksandar Olenik udarili su na državne institucije, iznoseći unapred tvrdnje da će izbori biti pokradeni, a poručili su i šta "čeka" Aleksandra Vučića i državni vrh!

- Ako to rušenje Vučića bude na ulici, ali kontrolisano, uz dogovor kako je bilo 2000. godine, onda će tih nekoliko dana biti taj neki vrh, a najodgovorniji ljudi će biti sklonjeni na ovaj ili onaj način, zatvori, sudski postupci, ali neće se ići do kraja. Neće moći da se ide do kraja, jer je postojao dogovor. Ja ću vas podsetiti, Peti oktobar je bio u većem delu dogovoren. Zato nije bilo postupanja policije i zato su neki policajci došli, pa skinuli uniformu i zato nije bilo žrtava i zato posle toga nije bilo ni prave metle koja će sve to da počisti, jer je postojao dogovor - rekao je Aleksandar Olenik.

Blokaderi su još jednom pokazali da je na delu kriminalizacija državnih institucija i Aleksandra Vučića u cilju stvaranja panike i pravljenje alibija za nasilje kako bi se dočepali fotelja.

Čedomir Kokanović, advokat je izrekao niz uvreda upućenih predsedniku Srbije i njemu bliskih saradnika.

- Ako mi danas imamo scenario gde se opet očekuje izborni poraz vladajuće stranke, izborna krađa koja, videćemo koliko će vidljiva da bude, reakcija od strane naroda, koja, videćemo, koliko će i kakva i koliko brojna da bude, logično je da ova vlast i njen vlastodržac, Oskar, šef mafije, želi da ima ljude na odgovarajućim pozicijama koji neće, kao Petog oktobra vojska i policija, reći da ne mogu, nego će da idu do kraja, kao u Rusiji, kao u Belorusiji, ako treba i sa tenkovima i zvučnim topovima i svim živim - poručio je bez zadrške Kokanović.