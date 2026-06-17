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Dok se u javnosti spekuliše o terminima vanrednih izbora i političkim potezima, sagovornici su za emisiju "Redakcija" istakli da je proces već u okvirima poznatih rokova, uz poruke o stabilnosti, odgovornosti i potrebi da se politika više približi građanima kroz konkretne programe i dijalog.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Dejan Miletić, Cenar za proučavanje globalizacije i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

- Pa, te spekulacije nama nisu strane. Često se stvara slika da je neko "lukav", uplašen ili da smišlja kako da prevari javnost, ali mislim da su stvari zapravo mnogo jednostavnije. Predsednik Vučić je više puta govorio o vanrednim parlamentarnim izborima, i to dovoljno jasno da ne ostavlja prostor za dilemu. I nije neizvesno, već je rečeno da se okvirno govori o periodu između septembra i novembra, odnosno u tom vremenskom rasponu. Izborni proces se odvija u okviru oko 60 dana i tada će sve biti poznato - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Odgovornost i politički kontekst pred izbore

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji, isakao je značaj odgovornog pristupa državnom rukovođenju i potrebu da se predstojeći izbori odvijaju u stabilnim i demokratskim uslovima, uz oprez prema pojednostavljenim tumačenjima i spoljnim uticajima.

- Druga stvar je da je predsednik Vučić svojim dosadašnjim delovanjem pokazao odgovoran odnos prema funkciji i da mu je prioritet stabilnost države i postizanje što boljih rezultata uz što manje posledica. Važno je da predstojeći izbori proteknu u demokratskoj atmosferi. Zato je pogrešno pojednostavljivati stvari ili ih svoditi na lične procene. Politika se uvek zasniva na interesima, i niko spolja ne deluje u našem interesu više nego što mi sami treba da vodimo računa o sebi - kaže on.

Deđanski navodi da se očekuje definisanje šireg programa sa jasnim prioritetima koji bi bili usklađeni sa stavovima građana, a zatim postepeno sprovođenje najvažnijih tačaka.

- Koliko sam ja shvatio, biće predložene određene tačke programa. Može se obećati mnogo, ali ne može se sve realizovati odjednom, zato je važno da se pokaže jasna vizija i prioriteti. Nakon toga se ide u konsultacije sa građanima, da se vidi šta je za njih najvažnije, pa se od šire liste izdvaja nekoliko ključnih tačaka koje bi prve bile realizovane - rekao je.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je to dobra ideja, jer to je upravo ono što se već neko vreme najavljuje - potreba da se politika spusti među građane. Malo je stvari koje se mogu osporiti, poput infrastrukture, bolnica, povećanja plata i sličnih rezultata, i to treba realno sagledati. Važno je razgovarati sa ljudima i čuti šta im smeta, jer problema ima, i to je posao politike - da ih prepozna i rešava. Taj dijalog sa građanima trebalo bi da bude praksa svih koji se bave politikom - za emisiju "Redakcija", istakao je Deđanski.

02:32 IZBORI IZMEĐU SEPTEMBRA I NOVEMBRA? Stručnjaci otkrili šta nas čeka u političkom kalendaru: "Spekulacije nama nisu strane" Izvor: Kurir televizija

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