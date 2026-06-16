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Više od stotinu mladih Novosađana okupilo se na Štrandu, gde su veličanstvenim performansom pozvali građane da prisustvuju skupu Srpske napredne stranke najavljenom za 27. jun u Beogradu.

Okupljeni su na pesku, u blizini Mosta slobode, formirali poruku vidljivu iz vazduha, želeći da na simboličan način skrenu pažnju javnosti na najavljeni događaj. Performans je organizovan juče u večernjim satima, uz zalazak sunca, što je čitavom prizoru dalo lepšu vizuelnu snagu.

Okupljeni su poručili da žele da pošalju poruku zajedništva, patriotizma i podrške Srbiji, dok je formiranje datuma iz vazduha privuklo pažnju brojnih posetilaca na najpoznatijoj gradskoj plaži.

Organizatori ovog omladinskog performansa najavljuju da je akcija na Štrandu samo prva u nizu, te da će se talas ovakvih kreativnih poziva u narednim danima proširiti i na druge gradove u Srbiji.

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Mladi u Novom Sadu pozivaju na skup 27.juna Izvor: Kurir

Kurir Politika

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