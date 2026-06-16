NEĆETE NAM ZABRANITI SRPSKI JEZIK, ĆIRILICU I DA LJUBIMO NAŠU SVETU TROBOJKU! Vučević poručio: Ko veruje u Boga, poštuje drugog! (VIDEO)
Lider SNS-a Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks i poslao poruku da poštujemo svakog, ali da ne damo našu veru i tradiciju.
U video snimku koju je podelio u svojoj objavi, Vučević je rekao da autošovinisti ne mogu čudom da se načude da je gotovo milion ljudi išlo da celiva Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save.
- Oni ne mogu da se načude da Srbi veruju, oni ne mogu da veruju da je to nasledstvo, da je to utkano u našu dušu i da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda, da nas dekodiraju i naprave da smo nešto što nikada nismo bili i mi im sad poručujemo, sve poštujemo, za razliku od vas mi nikog ne zabranjujemo, ali nam nećete zabraniti da pričamo srpskim jezikom, pišemo ćiriličnim pismom, ljubimo našu svetu trobojku. Mi to poštujemo, jer ko veruje u Boga, poštuje svakog drugog - rekao je Vučević.
Kurir Politika