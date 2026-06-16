Slušaj vest

Lider SNS-a Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks i poslao poruku da poštujemo svakog, ali da ne damo našu veru i tradiciju.

U video snimku koju je podelio u svojoj objavi, Vučević je rekao da autošovinisti ne mogu čudom da se načude da je gotovo milion ljudi išlo da celiva Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save.

- Oni ne mogu da se načude da Srbi veruju, oni ne mogu da veruju da je to nasledstvo, da je to utkano u našu dušu i da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda, da nas dekodiraju i naprave da smo nešto što nikada nismo bili i mi im sad poručujemo, sve poštujemo,  za razliku od vas mi nikog ne zabranjujemo, ali nam nećete zabraniti da pričamo srpskim jezikom, pišemo ćiriličnim pismom, ljubimo našu svetu trobojku. Mi to poštujemo, jer ko veruje u Boga, poštuje svakog drugog - rekao je Vučević.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNEMA PREDAJE! NAROD ODLUČUJE NA IZBORIMA Građani u Deronjama dali podršku politici predsednika Vučića! Vučević: Vreme je da im Srbija odgovori za svo zlo
Screenshot 2026-06-13 190640.png
Politika"NEMA IGRANJA OKO VOJVODINE" Miloš Vučević na narodnom skupu u Savinom Selu koje su blokaderi targetirali: Naš izbor je jasan - ujedinjena Srbija! (FOTO)
Screenshot 2026-06-13 172023.jpg
PolitikaBLOKADERI CILJAJU DA VOJVODINU ODVOJE OD SRBIJE! Analitičari: Sve je deo šireg pritiska na državu dok se borimo da sačuvamo nacionalno jedinstvo
kos 1.jpg
PolitikaKOMENTARI PICULE OČEKIVANI OD ČOVEKA KOJI JE UČESTVOVAO U "OLUJI" Vučević: Srbija neće i ne treba da se odriče saradnje sa Kinom, Rusijom i SAD
Screenshot 2026-05-31 100321.png