- Oni ne mogu da se načude da Srbi veruju, oni ne mogu da veruju da je to nasledstvo, da je to utkano u našu dušu i da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda, da nas dekodiraju i naprave da smo nešto što nikada nismo bili i mi im sad poručujemo, sve poštujemo, za razliku od vas mi nikog ne zabranjujemo, ali nam nećete zabraniti da pričamo srpskim jezikom, pišemo ćiriličnim pismom, ljubimo našu svetu trobojku. Mi to poštujemo, jer ko veruje u Boga, poštuje svakog drugog - rekao je Vučević.