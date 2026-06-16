Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu , koji je na društvenoj mreži Iks komentarisao izjavu predsednika Aleksandra Vučića , koji je pozvao Gruziju i druge kandidate za članstvo u Evropsku uniju da dođu u Beograd kako bi zajednički razgovarali o daljim koracima prema Briselu.

- Neshvatljivo je koliko se ovi ljudi uznemire na svaku naznaku da Srbija može biti domaćin nečega, da može da bude centar dešavanja, priznata i prepoznata zemlja. Pišu ljudima da ne dolaze na Ekspo 2027 u Srbiju, hoće da ga ruše, obećavaju da će terati investitore iz Srbije kada dođu na vlast, a od evropskih integracija obećavaju samo slepu poslušnost. Ono što Đilas i ostali blokaderi ne razumeju i nikada neće razumeti, jer uvek kreću od sopstvene percepcije Srbije, je da je naša zemlja, pod vođstvom Aleksandra Vučića, uvažena i poštovana, za razliku od vremena kada su je vodili Đilas i Multikom DOS. Gospodine Đilas, dišite duboko i nemojte da hiperventilirate zbog svakog uspeha Srbije. Nađite nekako, nekada, makar neko zadovoljstvo u tome - napisala je Brnabićeva na Iksu.