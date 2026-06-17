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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete planiran je sastanak sa predsednikom Vlade Gruzije, nakon čega će biti održan i sastanak delegacija dve zemlje u prisustvu predsednika Srbije i gruzijskog premijera. Predviđena je i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Na međunarodnom planu pažnja je usmerena na samit G7, na kojem se okupljaju svetski lideri u Francuskoj. Očekuje se da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao upravo tokom samita da iznese stavove o mogućem preliminarnom sporazumu u vezi sa okončanjem sukoba sa Iranom, i pre planiranog zvaničnog potpisivanja koje bi trebalo da bude održano u Ženevi.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost i prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

- Ova poseta predsednika Vučića Gruziji predstavlja nastavak diplomatskih aktivnosti koje su, prema dosadašnjim rezultatima, doprinele jačanju međunarodne pozicije Srbije. Reč je o politici koja nastoji da očuva samostalnost u donošenju odluka i vodi računa o državnim interesima, uprkos pritiscima koji postoje među velikim silama. Cilj takvog pristupa jeste razvijanje što šire mreže diplomatskih odnosa, saradnje i međunarodnih kontakata sa različitim državama i političkim centrima, bez isključivosti i zatvaranja prema bilo kome - rekao je Miškeljin.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Nastavak širenja međunarodnih veza i novih partnerstava

Ocenio je da bi aktuelni diplomatski kontakti i nastavak saradnje sa Gruzijom mogli da otvore prostor za dalje jačanje odnosa i nove razvojne mogućnosti.

- Ako pogledamo prethodni period, videli smo intenzivne međunarodne kontakte, susrete sa različitim svetskim liderima, rad na privlačenju investicija i očuvanju ekonomske stabilnosti. U tom kontekstu, saradnja sa Gruzijom deluje kao nastavak širenja prostora za političku i ekonomsku saradnju. Prema dosadašnjim porukama i prvim utiscima sa sastanaka, očekuje se dalje produbljivanje odnosa, što bi moglo da donese koristi i u ekonomskom i u geopolitičkom smislu - kaže on.

Dalje kako Miškeljin navodi, prvi signali o mogućem dogovoru već se odražavaju na tržišta, dok bi dalja stabilizacija mogla da donese šire ekonomske efekte.

- Naravno, taj potencijalni mir o kojem se govori već neko vreme, a koji za sada deluje da dobija konkretnije obrise, mogao bi da bude ozbiljan ekonomski podsticaj, pre svega zbog mogućeg pada cena energenata. Nafta je tu u prvom planu. Videli smo da je, neposredno nakon najava o mogućem okvirnom sporazumu koji bi kasnije mogao da postane osnova za trajnije rešenje, došlo do pada cene barela. To pokazuje koliko tržišta brzo reaguju na signale o mogućoj stabilizaciji, ukoliko bi došlo do potpunog otvaranja Ormuskog moreuza i normalizacije tokova - kaže Miškeljin.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Da li je ovo reč o samo još jednom geopolitičkom manevru kakvima smo ranije svedočili je potpuno legitimno pitanje, ali deluje da je situacija sada nešto drugačija. Postoje pozitivni signali sa obe strane, a prvi put se govori i o potvrdi određenih dogovorenih okvira, makar u početnoj fazi. To do sada nije bio slučaj i upravo zato postoji oprezni optimizam - za "Puls Srbije", istakao je Miškeljin.

03:25 DIPLOMATSKI DANI ODLUKE! Stručnjaci o Vučićevoj višednevnoj poseti Gruziji: "Tržišta brzo reaguju na signale o mogućoj stabilizaciji" Izvor: Kurir televizija

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