"ZA GRUHONJIĆA JE SRPSKO DRUŠTVO PUNO NACIZMA I BEDE"! Vučević oštro odgovorio Gruhonjiću i njegovim sledbenicima: Raščistite sami sa sobom da li volite Srbiju!
Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević komentarisao je "analizu" Srbije, čiji su koautori Geta Mulići iz Prištine i Dinko Gruhonjić i tom prilikom istakao da ga ne čude novi napadi Gruhonjića na Srbiju, jer on odavno smatra Srbiju za "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla".
- Stavovi Dinka Gruhonjića nisu iznenađenje. Za njega je Republika Srpska "iznikla iz korena zla". Za njega je srpsko društvo puno "nacizma i bede", pa mu se kao takvom može "poželeti atomska bomba". Srbiju vidi kao "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla". Za njega je Vojvodina "ni kriva, ni dužna, jedina ostala sa Srbijom", a njegovo ime Dinko mu je "lepo kao Dinko Šakić". Ono što čudi jesu ljudi koji sebe smatraju srpskim rodoljubima, svetosavcima, sledbenicima kosovskog zaveta, koji ne žele da vide ko stoji iza blokaderskog pokreta i kuda ih vodi. I onda iz lične mržnje, staju u isti red sa negatorima Republike Srpske, priznavačima tzv. "Kosova" i borcima za nezavisnu Vojvodinu. Takvi, sami sa sobom, moraju da raščiste, da li im je jača ljubav prema Srbiji, od mržnje prema nekom pojedincu. I da li je ta mržnja vredna prihvatanja vođstva jednog Dinka Gruhonjića - napisao je Vučević.
Lider naprednjaka je na ovaj način odgovorio na dokument, objavljenom u Gruhonjićevoj "Autonomiji", koji je predstavljen kao "regionalno istraživanje medijskih prilika na Zapadnom Balkanu", ali u svom sadržaju dosledno plasira dobro poznate zlonamerne političke ocene o Srbiji, njenim institucijama i medijskoj sceni.
Kurir Politika