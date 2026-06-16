Slušaj vest

Ministar Mali je to objasnio na sledeći način:

- Ko šta radi, Dušan Nikezić pokušava da ospori naše ekonomske rezultate, da nas ubedi da nemamo stabilne javne finansije, da građani žive loše, da nije dobro da realizujemo investicije, i tako dalje i tako dalje.

- Tako se danas bavi spočitavanjima i prebrojavanjem koja je Srbija po rastu u Evropi. Ne sviđa mu se valjda rezultat koji kaže da trenutno, sa stopom rasta od 3,2 odsto, Srbija spada među najbrže rastuće ekonomije u Evropi. I to je činjenica na koju treba da budemo ponosni i da se trudimo da više radimo, više proizvodimo, kako bi naša ekonomija nastavila da raste. Ali teško je to Nikeziću da prihvati. Pa da mu ponovim – Srbija je u samom vrhu. U samom vrhu, što je u vaše vreme bilo nezamislivo.

- A pošto već govorimo o rastu, da podsetim i na vreme prethodne vlasti, čiji je Nikezić neodvojivi deo, kada je Srbija imala redom - 2009. godine negativna stopa rasta 3,1 odsto, 2010. godine rast od 1,6 odsto, 2011. godine rast od 0,1 odsto, a 2012. godine opet negativna stopa od 0,4 odsto. Sa druge strane, što Nikeziću verovatno takođe smeta, naša zemlja je 2024. godine bila u top tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi sa rastom od 3,9 odsto.

- Isto tako je Nikeziću teško da dokuči da smo, što se tiče javnog duga, apsolutno stabilni, nikako prezaduženi, te da nastavljamo pametno da upravljamo javnim dugom. Naš javni dug je daleko, daleko ispod nivoa Mastrihta, na nivou od 43,8 odsto. Takođe, daleko ispod proseka evrozone. I mi, za razliku od vas Nikeziću dok ste vladali, kredite koristimo za višegodišnje investicije, a ne za potrošnju, kako bi se dodvoravali građanima.

- Znam, teško vam je to da razumete, jer su za vas kapitalne investicije i ulaganja države u puteve, pruge, bolnice, škole, bile samo misaona imenica. Iako za vreme vlasti čiji ste bili deo u Srbiji ništa nije izgrađeno, u jednom ste ipak bili uspešni – da fabike u Srbiji budu zatvorene, da investitori beže glavom bez obzira, da pola miliona ljudi ostane bez posla, da nezaposlenost dostigne rekordnih 25,9 odsto.

- O tome kako su građani živeli, bolje i da ne govorim. Oni koji su bili srećni pa imali posao, primali su u proseku 331 evro, dok je prosečna penzija iznosila 204 evra. Danas, kada je prosečna plata prešla hiljadu evra i kada je prosečna penzija oko 485 evra, znamo da posao još nije završen, jer želimo da građani Srbije žive još bolje i kvalitetnije.

Probajte Nikeziću to da shvatite, znam da je teško, jer su interes i kvalitet života građana jako nisko na vašoj listi prioriteta. Tamo negde pri dnu, gde je bila i Srbija, u vreme vaše vlasti. Srećom, to vreme je prošlo, zaključio je ministar Mali.