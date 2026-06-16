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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze.

- Sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom nastavio sam razgovore u nešto opuštenijoj i neformalnijoj atmosferi, uz priliku da se upoznam sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata - istakao je Vučić i dodao:

- Zahvalan na srdačnom gostoprimstvu i pažnji koju su domaćini ukazali delegaciji Srbije tokom ove posete. Verujem da upravo ovakvi susreti dodatno doprinose međusobnom razumevanju i jačanju prijateljskih veza između Srbije i Gruzije, a radujem se prilici da premijera Kobahidzea uskoro ugostimo u Beogradu.

Vučić se prethodno, u zgradi Vlade u Tbilisiju, sastao se s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom.

Potom je održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić je potom imao sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.