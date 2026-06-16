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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Gruziji, a nakon radnog ručka koji je organizovao premijer ove zemlje, lider Srbije obraća se javnosti i govori o značaju ove posete.

1/26 Vidi galeriju Drugi dan posete predsednika Vučića Gruziji Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

- Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom posete. Razgovarali smo o svim ključnim temama, od evropskih integracija do naše bilateralne saradnje, koja je najznačajnija, očekujem potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra meseca, kada se nadam poseti Irakli Kobahidze Srbiji. Verujem da će doći na Wine Vision i nekoliko dana pre toga da ćemo moći da objavimo ugovor o slobodnoj trgovini. Sve veći je broj srpskih turista, čak sam sreo četvoro ljudi iz Srbije ispred hotela u Tbilisiju, koji su došli sada kao turisti redovnom linijom Air Srbije i nadaju se lepom provodu u ovoj zaista inspirativnoj zemlji. Mislim da smo za 36% uvećali našu trgovinsku razmenu u prva četiri meseca. Verujem da će taj obim rasti u narednom periodu i siguran sam da radimo dobar posao.

- Oni su naši prijatelji, međusobno ćemo se podržavati u različitim međunarodnim institucijama i organizacijama. Delimo, rekao bih, brojne vrednosti i čini mi se da je bila od značaja i poseta patrijarhu Šiju III, koji je nasledio Iliju II, i to je mnogo važno i za sticanje poštovanja ovde u Gruziji. Jer čak i kada kažu da im je važnija gruzijska crkva od Brisela, onda to mnogo znači, jer gruzijska crkva ima poseban značaj u gruzijskom narodu, isti, ako ne i veći značaj kao srpska crkva u našem narodu. U svakom slučaju, mislim da smo ovom prvom posetom, važno je da to istaknem, ovo je prva poseta, pre 31 godine smo gotovo otvorili, uspostavili diplomatske kanale, uspostavili diplomatske odnose sa Gruzijom. Ovo je prva predsednička poseta Tbilisiju i ponosan sam na to što sam imao tu sreću da budem prvi predsednik koji posećuje Gruziju.

- Verujem da sam otvorio širom vrata za bolju i uspešniju saradnju u budućnosti. Još ćemo večeras o mnogo čemu razgovarati sa predsednikom Kavelašvilijem, ali sam zadovoljan da su i ministri Jagoda Lazarević i Dragan Glamočić imali važne razgovore i da su ostali neki detalji koji još moraju da se usaglase u narednom periodu, da bismo mogli da uvozimo dobru robu iz Gruzije i da izvozimo dobru srpsku robu u Gruziju, naravno.

O energetskoj situaciji i pregovorima o NIS-u

NIS će verovatno dobiti još 15 dana produženja licence, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Gruziji.

- Odmah da vam otkrijem, ja očekujem da ćemo dobiti još 15 dana, i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona. Ovo su moji kontakti koji mi govore da će tako biti danas, a još nije. Tako da, oprostiće mi ljudi u Srbiji ako pogrešim u proceni, ali moja procena, ono što sam ja dobio, kako bi klinci rekli, kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još, još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, videćemo u narednim danima.

O izjavama Marte Kos

- Moke ona izgovorila reč veto, ona je govorila o safeguard measures. Preveo bih zaštitne mere ili zaštitne klauzule, kako hoćete. Nije prevod bio sasvim fer prema Marti Kos. Ona je rekla, pomenula je i 15 godina, ali je pomenula i pet i deset godina pre tih 15, dakle da budemo sasvim fer prema njoj, iako dobro znate šta mislim o gospođi Kos. Ja sam o tome razgovarao danas sa Šalvom Papuašvilijem, a zatim i na ručku sa Irakle Kobahidzeom, pošto smo vest dobili negde u međuvremenu, sa tačnim prevodom. E sad, moj komentar bi bio drugačiji od većine drugih. Video sam da nisu ni Ukrajinci ni neki drugi presrećni zbog svega što se najavljuje. Video sam vrlo oštru reakciju Papuašvilija ovde. Moja reakcija ne bi bila oštra, ne zato što ne znam šta je to što nam neki misle, već baš zato što znam i da su hteli sve nas mnogo brže u Evropi. Mogli su to da urade i pre pet, i pre sedam, i pre deset godina. Naravno da nisu hteli, samo je neko trebalo da to razume, da bude racionalan i da ne obmanjuje svoj narod. Ja mislim da već dugo vremena ne obmanjujem građane Srbije i govorim im šta je realnost, i ako postoji nešto zbog čega bih se zahvalio Marti Kos, to je upravo činjenica da je mnoge druge suočila sa realnošću. Naše je da vidimo šta su naši interesi. Veoma je važno da imamo otvorene granice i na Balkanu, ali otvorene granice i prema Evropi. Naš je interes da budemo deo jedinstvenog evropskog tržišta. To su naši važni interesi. Sve ostalo, uprkos činjenici što oni traže od vas gotovo sve da ispunite da biste mogli da budete deo samo ovog plana, plana o otvaranju granica, plus da budete deo jedinstvenog tržišta, te morate u potpunosti se saglasiti sa njihovom spoljnom politikom. Polako, sada kada su nam rekli kako stvari stoje, verujem da će to biti, ovo nije kraj, ovo je tek početak razgovora, pa ćemo da vidimo, jer ovo nama pruža i donekle veću slobodu u našem ponašanju i u odnosu prema drugima. Tako da, tu ima svojih nejednostavnih, nelakvih stvari i posledica po nas, ali ne nužno loših. Mi moramo da se koncentrišemo na sopstveni rast, i to je nešto što ne mogu da razumem kod nas. Pustite po strani, bivši režim ili kako vole sebi da tepaju opozicija, pustite po strani blokadere, sve ih ostavite po strani.

- Iako smo u stanju da ispregovaramo sa Južnom Korejom, što je mnogo teško ispregovarati, sa Seulom ispregovarati ugovor o slobodnoj trgovini, mnogo teško. Ministar Lazarević u tome uspeva. Ako smo uspeli pre toga da dogovorimo sa Narodnom Republikom Kinom, dakle, mi ostvarujemo i pravimo važne kanale za napredak naše i industrije i poljoprivrede i svega drugog. Jer kao što vidite, Gruzini se bore za izvoz svojih vina, za izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda. Nije im lako, nije im jednostavno. Misle da imaju veoma kvalitetne proizvode i žele da obezbede što je moguće bolji pristup njihovim poljoprivrednim proizvodima. To je naš posao, to moramo da radimo mnogo snažnije, mnogo jače, mnogo oštrije. Ako ovde na istoku su u stanju da imaju stope rasta preko pet posto, izuzetno čak i šest i sedam i osam, doduše to je slučaj samo sa Gruzijom, da budemo sasvim fer, ni sa kim drugim, onda mi moramo da sagledamo ta iskustva kako da dalje podižemo našu stopu rasta. Ja ću reći našim protivnicima i mi ćemo reći uvek: "Pa mi imamo najvišu stopu ili jednu od najviših u Evropi. Sledeće godine ćemo imati najvišu u Evropi." Mi smo determinisani delimično i svojim okruženjem, ali uvek postoji hiljadu stvari koje možete da naučite. Ja sam danas i juče naučio mnoge stvari za koje želim da prenesem članovima vlade kako mogu za 01, 02 ili 03 da uvećaju stopu rasta. Ali mora više da se radi, moramo više da se borimo, i moramo da razmišljamo na taj način. Ja mislim da naši ljudi žele da žive bolje, da naši ljudi traže bolji kvalitet života.

- To su stvari na kojima treba da radimo, a treba da razumemo situaciju oko sebe da pročitamo nalaze G7, šta se desilo u Persijskom zalivu, jer stvari više neće biti iste, da su najveće sile sveta porazile Iran, jer to nije tačno. Iran nije poražen, to svako treba da uzme u obzir i uticaće na politiku. Na Bliskom istoku treba gledati situaciju kako će da se dešava, mislim da neće ovo biti dugoročno primirje, to je moja procena. Ukrajina Rusija nije blizu kraja, mnogo problema, svi se bave vojnim sajmovima, ko može da napravi najbolje i najjeftinije oružje. Treba racionalno pristupiti izjavi Marte Kos, da će biti članice prvog reda, i članice drugog reda. Jer može da se desi nekad da članice drugog reda psotanu članice prvog, a da ove prveb ude baš briga gde su.

- Čuo sam da je lider jedne zemlje EU kaže da ne može Slovačka sa 5 milioan da donosi odluku o 450 miliona. Zato nikome neće davati pravo veta, osim onima koji su njihova marioneta i potpuno poslušni. Ovako im ne daju pare, ne daju im da odlučuju u njihovo ime, ali to nama daje više slobode i manje vezane ruke. Ne vidim to na ragičan način, potrebne su nam otvotene granice i slobodno tržište.

O tome da će da zaustavlja CG na putu ka EU

- Ne želim da zaustavljam CG na putu ka EU. Svako ima svoje snove, hteo sam pre 12 godina da smanjim zaostatak za Cg. 50 posto su bili ispred nas 2014, danas je Srbija ispred njih. Po prvi put u istoji smo pretekli CG, i značajno BiH. bavio sam se životnim standardom i to je moj posao, da želim da kažem Kosov je nezavisno i uvopdimo sankcije Rusiji, bili bismo primljeni pre 10 godina. Mi nismo hteli dau radimo ono đto su svi drugi hteli da urade. Mi smo pravili svoj izbor, hteli smo da čuvamo svoju zemlju, Kosovo, svoje nebo. Što se njih tiče, kada su ušli 2017. u NATO, jesam li srećan? Čestitam ako ste vi, ne morm ja da budem srećan. Ulazite u EU? Čestitam, ali nisu sve članice u boljoj poziji nego mi. Imamo bolju ekonomiju, plate i penzije nego oni. Sad ćemo jednu po jednu zemlju da sustižemo, to je naš posao. Svako bira načine kojima će da dođe do ostvarernja svog cilja.

O narativu u tajkunskim medijima

- Činjenicu da oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga, zato što njihovi gledaoci koji koriste sve njihove platforme žive u sopstvenim balonima neistina, u mehurima od sapunice, pravljenim od neistina. I ako se pojavim, ne može nijedan novinar meni da kaže, i niko od njih ne može da kaže da ovo što iznosim nisu činjenice. Sve su činjenice. I sve kad govorimo o platama, i sve kad govorimo o penzijama, i sve kad govorimo o putevima i naučno-tehnološkim parkovima, sve. Činjenice, suve činjenice. Možete da ih volite ili ne, ali tim gore po vas ukoliko ih ne prihvatate, a ne po činjenice. I međutim postoji još jedan razlog. Uh, tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca, istinoljubivih ljudi, bi morao da padne sa njihove glave, jer sve vreme su sve zasnivali na laži i na obmanama. Od Zvučnog topa, sečaka u Valjevu, Sarajevo Safarija, Jovanjice, apsolutno svega. I sve je bila laž, sa jedinim ciljem da dođemo do ovoga što je rekao gospodin kog ste malopre pomenuli. Dakle, a to je: "Vučić je lud, bolestan, nerazuman, prevazišao je sebe." To je ono što vam sve vreme govorim. Kad nemaš argumente, kad nemaš činjenice, ti si ludak. Što sam ludak? Što sam pomislio da bih mogao da pozovem zemlje kandidate da dođu u Beograd, u Srbiju? Pa šta vam to smeta? Sve što bi se uradilo, valjda na evropskom putu, trebalo bi da vas raduje. Što vam smeta da sednemo, da se dogovaramo, da napravimo zajedničku platformu, da probamo, da vidimo imamo li nas pet, šest, sedam, koji hoćemo da sarađujemo na tom putu i da vidimo kako jedni drugima da pomognemo? Šta je tu baš tako ludački, ili bilo šta? Baš ništa, i znaju to oni dobro. Ali vi morate da predstavite svaku ideju i svaki potez kao potez bolesnog čoveka, ludaka, čoveka koji nije ni Srbin, čoveka koji je kriminalac, ubica, višestruki na različitim teritorijama. A zbog čega sve to? Pa zato što nemate nijedan argument, zato što ne možete da pobedite istinu, i onda morate da se služite najgnusnijim lažima i ničim više. I ja mislim da to ljudi sve bolje razumeju, i zato pozivam još jedanput sve građane 27. da dođu na jedan skup. Neće to biti posebno veliki skup, moćićemo svi da se čujemo, svi će imati pravo da glasaju za ideje, programe, planove, i uvažićemo mišljenje ljudi koji će tu biti.

Vučić se prethodno, u zgradi Vlade u Tbilisiju, sastao se s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom.

Potom je održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić je potom imao sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.