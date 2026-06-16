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Na portalu Dinka Gruhonjića "Autonomija" objavljen je dokument koji je predstavljen kao "regionalno istraživanje medijskih prilika na Zapadnom Balkanu", ali u svojoj suštini dosledno plasira dobro poznate političke ocene o Srbiji, njenim institucijama i medijskoj sceni. Koautori Geta Mulići iz Prištine i ideolog blokadera Dinko Gruhonjić pokazali su najstrašniju pristrasnost, a pod plaštom istraživanja, zapravo, stoji politički napad na Srbiju.

Kao primer navodi njihove tvrdnje da pojedini srpski mediji veličaju ratne zločince, relativizuju presude međunarodnih sudova i drugačije tumače ratove devedesetih. Autor teksta smatra da takve ocene nisu objektivna analiza već politička propaganda usmerena protiv Srbije.

U dokumentu se dalje ocenjuje da novinari koji se bave ratnim zločinima, nestalim osobama i procesima regionalnog pomirenja u Srbiji često postaju mete kampanja blaćenja, pravosudnih pritisaka i javnih napada, dok se nezavisnim medijima pripisuje ograničen pristup široj javnosti i institucionalnoj podršci.

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analiza Foto: Printscreen

Posebno se uočava da se čitav narativ postavlja tako da se odgovornost za medijsku klimu u regionu gotovo isključivo problematizuje u Srbiji, dok se složeni politički i medijski konteksti susednih država tretiraju znatno blažim tonom.

Autori na kraju navode da su studentski i građanski protesti u Srbiji, koji traju od novembra 2024. godine, ipak doveli do "skromnih znakova društvenog napretka" u odnosu prema suočavanju s prošlošću i javnoj debati o odgovornosti za ratove devedesetih.

- Zahvaljujući studentima blokaderima i protestima poceli smo da pricamo o ratnim zločincima Srbima i odgovornosti Srbije za ratove! - navodi se u delu koji se pripisuje Geti Mulići, što samo dodatno pojačava utisak da se ne radi o neutralnoj analizi, već o tekstu koji je već unapred napisao presudu, pa tek onda tražio argumente da je opravda.

I zato se postavlja samo jedino pitanje: ako je "analiza" već u startu napisala ko je kriv – da li je ovo istraživanje stvarnosti, ili pokušaj da se stvarnost natera da se uklopi u unapred zadatu osudu Srbije?

Kurir Politika/Novostionline 

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    POLITIKA

    OPET PROTIV SRBIJE: Podmukao napad Dinka Gruhonjića i Gete Mulići pod maskom analize