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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas bele čiope koje se gnezde u Palati "Albanija", gde je izvršeno prebrojavanje celokupne kolonije i prstenovanje svih mladunaca koji su fizički dovoljno odrasli.

Ministarka je istakla da je ovo važan korak u praćenju i dodatnoj zaštiti jedne od naših strogo zaštićenih vrsta ptica, jer će se obezbediti dragocene informacije za dalje planiranje mera zaštite.

Foto: Ognjen Mladenović

- Danas sam obišla bele čiope koje se gnezde u Palati "Albanija" i lično se uverila da su u izuzetno dobrom stanju. Ova populacija čiopa, koja se nalazi u strogom centru glavnog grada, a koja je privukla veliku pažnju javnosti, potvrđuje da zaštita životne sredine, zaštita prirode i urbani deo mogu da idu ruku pod ruku. Imali smo priliku da prisustvujemo jednoj od glavnih stvari kada je zaštita prirode u pitanju, a to je prstenovanje samih jedinki. Postavljeni su aluminijumski prstenovi koji imaju serijski broj na svakoj jedinki, kako bismo mogli da pratimo njihove migratorne puteve, dužinu života i druge parametre - rekla je Pavkov.

Foto: Ognjen Mladenović

Ministarka je istakla i da ova populacija čiopa, koja se nalazi u strogom centru glavnog grada, potvrđuje da zaštita životne sredine, zaštita prirode i urbani deo mogu da idu zajedno.

- Zaista sam srećna što je struka na delu pokazala kako se brine o zaštićenim vrstama. Ovde je biodiverzitet na najvišem nivou i 22 gnezda bele čiope i četiri gnezda crne čiope su u odličnom stanju. Ovom današnjom akcijom država, Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije i opština Stari Grad potvrđuju da su briga o ovim, ali i drugim zaštićenim vrstama odgovornost i dužnost, a ne politika - dodala je Pavkov.

Foto: Ognjen Mladenović