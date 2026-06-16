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Nakon skandalozne fotografije na kojoj je političar Vladan Đokić pokazao veliko nepoštovanje na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar, sada se oglasio Univerzitet u Beogradu saopštenjem koje je samo dodatno narušilo već dovoljno poljuljan utisak o ovoj poseti.

Naime, čini se da Univerzitet u Beogradu u ovom saopštenju nastupa kao politička stranka, što predstavlja svojevrstan skandal.

Kako su istakli, Đokić je u manastiru Hilandar razgovarao o kako tvrde "pritiscima s kojima se suočava akademska zajednica u Srbiji".

Foto: Printscreen/Instagram