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Nakon skandalozne fotografije na kojoj je političar Vladan Đokić pokazao veliko nepoštovanje na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar, sada se oglasio Univerzitet u Beogradu saopštenjem koje je samo dodatno narušilo već dovoljno poljuljan utisak o ovoj poseti.

Naime, čini se da Univerzitet u Beogradu u ovom saopštenju nastupa kao politička stranka, što predstavlja svojevrstan skandal. 

Kako su istakli, Đokić je u manastiru Hilandar razgovarao o kako tvrde "pritiscima s kojima se suočava akademska zajednica u Srbiji".

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Foto: Printscreen/Instagram

Sve to ostavlja utisak da autoritet jedne od najvažnijih obrazovnih institucija u zemlji koristi kao sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva koji nisu akademske prirode. Ovakvo ponašanje u najmanju ruku je skaradno.

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