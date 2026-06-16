SKARADNO! UNIVERZITET U BEOGRADU NASTUPA KAO POLITIČKA STRANKA U odbranu Đokića krenuli punom snagom, podržali opanjkavanje Srbije (FOTO)
Nakon skandalozne fotografije na kojoj je političar Vladan Đokić pokazao veliko nepoštovanje na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar, sada se oglasio Univerzitet u Beogradu saopštenjem koje je samo dodatno narušilo već dovoljno poljuljan utisak o ovoj poseti.
Naime, čini se da Univerzitet u Beogradu u ovom saopštenju nastupa kao politička stranka, što predstavlja svojevrstan skandal.
Kako su istakli, Đokić je u manastiru Hilandar razgovarao o kako tvrde "pritiscima s kojima se suočava akademska zajednica u Srbiji".
Sve to ostavlja utisak da autoritet jedne od najvažnijih obrazovnih institucija u zemlji koristi kao sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva koji nisu akademske prirode. Ovakvo ponašanje u najmanju ruku je skaradno.