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Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas u Kairu da nosi odlične utiske sa međunarodne konferencije "Africa Health ExCon", najveće naučne konferencije na afričkom kontinentu koja se bavi medicinom i tehnologijama u medicini, da su Egipćani populacija koja vrlo brzo raste i poprima karakteristike zapadne civilizacije, kao i da su Egipćani vrlo bliski Srbima.

On je novinarima u Kairu nakon konferencije na kojoj je održao predavanje na temu globalnog efekta gojaznosti i dijabetesa na svetsku populaciju rekao da publika potpuno shvata gde je medicina danas.

- Ja sam govorio o globalnom efektu gojaznosti,i dijabetesa na populaciju u svetu, kao i na kliničke implikacije toga, ali pre svega iz svetla ekonomskog udara na populacije.Egipat je jedna od zemalja koja se približava evropskim prevalencama, brojevima u lečenju pacijenata - rekao je Macut.

Istakao je da je bilo izuzetno dobro biti na sesiji gde su bili kardiolozi i endokrinolozi.

Istakao je da je za naredne dekade u Africi planirana desetostruko veća količina novca od tretnutne za te troškove koji nastaju kao posledica gojaznosti.

- Količina novca koja će biti u sledećim dekadama ovde u Africi potrošena desetostruko jeveća u odnosu na trenutnu, za razliku od Evrope i tog dela severne polulopte gde je to negde dvostruko ili trostruko više. Afriku čeka jedan veliki zdravstveni udar i mislim da je to dobra prilika i da mi naše iskustvo, koje je stvarno veliko, prikažemo - rekao je Macut.

1/5 Vidi galeriju Đuro Macut u Egiptu Foto: RTS Printscreen, Vlada Srbije

Dodao je da zdravstveni centri u Egiptu moraju da rade na prevenciji da ne bi došli u situaciju da troše dodatna sredstva na lekove.

- To je nešto što je i ministar zdravlja prekjuče, kad smo se prvi put sreli, i pomenuo, da je zapravo egipatski plan da rade na prevenciji tri stvari, a to su gojaznost, dijabetes i hipertenzija. To je nešto na čemu Egipat u ovom trenutku radi, što znači da oni prepoznaju problem koji će se desiti, a to je zapravo jedna ogromna potrošnja sredstava na kontinentu koji ima milijardu i po ljudi, to je ogromna populacija koja živi u relativno neujednačenim sredinama, čime im preti zdravstvena nestabilnost i poremećaj kompletnog metabolizma - rekao je Macut.

Govoreći o toj konferenciji, Macut je rekao da sesija na kojoj je učestvovao je pokazala da oni prepoznaju naše mesto i izrazio je zadovoljstvo što je učestvovao u njoj.

- Bilo mi je stvarno zadovoljstvo da budem u sesiji koju je organizovala Afrička asocijacija za proučavanje dijabetesa, a čije je sedište upravo ovde u Kairu i veliko interesovanje je bilo za vrlo praktične stvari, odnosno na koji način preventivno delovati. Mislim da je prevencija nešto što oni prepoznaju kao problem i tu smo razgovarali da zapravo ta mlađa populacija - rekao je Macut, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.