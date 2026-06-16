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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalan govor mržnje i pozive na nasilje usmerene prema novinaru Informera Vladimiru Saviću.

Nazivati novinara „ljudskim otpadom“ i javno prizivati njegovo kamenovanje predstavlja nedopustiv poziv na linč i direktno podsticanje nasilja.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju i utvrde odgovornost, jer nijedno političko neslaganje ne može biti opravdanje za pretnje i dehumanizaciju novinara.

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