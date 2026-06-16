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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona.

Brnabićeva je u Veneciji, nakon plenarne sednice Venecijanske komisije, kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je Srbija duboko posvećena. Navodeći da je dobra rasprava vođena na plenarnoj sednici Venecijanske komisije, Brnabićeva je kazala da su juče imali dobre tehničke sastanke na ekspertskom nivou.

- Ovde su nas svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli do te mere pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i u tako kratkom roku. Pokazali smo koliko efikasno, brzo i dobro možemo da radimo - kazala je Brnabićeva.

Za 4 meseca završen čitav proces

Podsetila je da je 10. februara kao predsednica Narodne skupštine uputila zahtev Venecijanskoj komisiji da pogledaju izmenjene pravosudne zakone i da dostave svoje mišljenje i komentare.

Navodeći da je danas 12. jun, Brnabićeva je kazala da je za četiri meseca završen čitav taj proces.

- To je veoma efikasno. I oni su nam dostavili komentare i mi smo odgovorili na te komentare, poslali ih nazad, oni dostavili nove komentare, mi odgovorili na te nove komentare i još juče i rano jutros, radili smo dodatno na određenim izmenama, tako da imamo apsolutno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i mi ćemo već sledeće nedelje ući u Skupštinu sa izmenama i dopunama tih pravosudnih zakona - kazala je Brnabićeva.

Foto: Video plus

Predsednica parlamenta je naglasila da je Srbija ponovo na ovaj način pokazala posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope, saradnji sa Venecijanskom komisijom.

- To smo uradili uprkos onome što govore svi oni koji nas stalno kritikuju, a koji, dok su bili na vlasti, nisu sarađivali ni sa Savetom Evrope, ni sa Venecijanskom komisijom, nisu čak ni kada su čitav Ustav Republike Srbije menjali tražili mišljenje ili imali konsultacije sa Venecijanskom komisijom - rekla je Brnabić.

Pravosudne zakone je krajem januara usvojila Skupština Srbije, a Brnabićeva je početkom februara zatražila mišljenje Venecijanske komisije.

Reč je o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava.