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Vanredno zasedanje Narodne skupštine Srbije počinje danas u 11 časova, a pred poslanicima će se naći 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložila Vlada Srbije.

Sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika, a odluku o njenom održavanju donela je predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Među predloženim zakonima nalaze se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i Predlog zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Izmene pravosudnih zakona Skupština Srbije usvojila je još u januaru, ali je nakon primedbi iz Brisela predsednica parlamenta Ana Brnabić u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije.

Nakon što je Venecijanska komisija 24. aprila objavila svoje hitno mišljenje, u maju su dostavljene unapređene verzije izmena i dopuna pravosudnih zakona, usklađene sa preporukama tog tela.

Brnabić je posle sednice Venecijanske komisije održane 12. juna izjavila da je Komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na predložene izmene, dok je Visoki savet tužilaštva jednoglasno podržao predloženi set pravosudnih zakona.

Miroljub Tomić polaže zakletvu Pre početka vanrednog zasedanja, u Skupštini Srbije biće održana Četvrta posebna sednica u Četrnaestom sazivu, zakazana za 10 časova. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka – polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda. Visoki savet sudstva izabrao je 14. maja Miroljuba Tomića za predsednika Vrhovnog suda.