VUČIĆ U GRUZIJI Poslednji dan zvanične posete predsednika Srbije: Sa suprugom Tamarom posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio posetu Gruziji.
Predsednik Vučić je sa suprugom Tamarom danas posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju.
To je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija, u regionu Kaheti.
U obilasku manastira sa Vučićem su i predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili sa suprugom Tamar Bagrationi, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David. U poseti manastiru su i ministri Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević.
Posetom manastiru Alaverdi, predsednik Vučić završava trodnevnu zvaničnu posetu Gruziji.
Drugi dan posete predsednika Srbije Gruziji u slikama
Podsetimo, juče, drugog dana posete, predsednik Vučić sastao se s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.
"UVEREN SAM DA JE PRED NAMA PERIOD JOŠ KONKRETNIJE SARADNJE" Predsednik Vučić, drugog dana posete, razgovarao s premijerom Gruzije
Potom je održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.
Predsednik Vučić je potom imao sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.
U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
Podsetimo, prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.
Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.
Kurir.rs