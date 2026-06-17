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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio posetu Gruziji.

Predsednik Vučić je sa suprugom Tamarom danas posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju.

To je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija, u regionu Kaheti.

U obilasku manastira sa Vučićem su i predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili sa suprugom Tamar Bagrationi, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David. U poseti manastiru su i ministri Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević.

Posetom manastiru Alaverdi, predsednik Vučić završava trodnevnu zvaničnu posetu Gruziji.

Drugi dan posete predsednika Srbije Gruziji u slikama 

Drugi dan posete predsednika Vučića Gruziji Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Kako je izgledao drugi dan posete predsednika Vučića, možete pročitati ovde

Podsetimo, juče, drugog dana posete, predsednik Vučić sastao se s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

"UVEREN SAM DA JE PRED NAMA PERIOD JOŠ KONKRETNIJE SARADNJE" Predsednik Vučić, drugog dana posete, razgovarao s premijerom Gruzije


Potom je održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić je potom imao sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Kurir.rs

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