- One velike scene nasilja koje smo imali prilike otprilike u ovo vreme tokom prošlog leta, u najvećoj eskalaciji sa onim paljenjima gde su mogli ljudi da stradaju, pa pucanje na čoveka pištoljem i tako dalje. Mislim da to do izbora nećemo imati. Ali ne znači da nećemo imati posle izbora, odnosno u danu kada se završi glasanje pa nadalje . To je kritičan period - naglasio je Pavlović.

- Dakle imamo sada primer u Albaniji, imali smo fenomenalno uspešan rad stranih obaveštajnih službi u Crnoj Gori, gde su neverovatnu energiju litija potpuno sveli na nulu, gde su uspostavili kontinuitet između Mila Đukanovića i 'Evrope sad'. Šta se vama sviđa - 'mladi ljudi koji žele bolje Crnoj Gori'. Napravimo vam odmah mlade ljude koji žele odmah bolje Crnoj Gori, normalno. A ono isto pa i gori od Mila. Isto Makedonija. Jel bilo korupcije? Naravno da ima korupcije. Nego, da dođe bilo ko. Bilo ko da dođe u Makedoniji, i došao bilo ko, i šta je rezultat? Promenili ime, ušli u NATO i sad ih Bugari teraju da menjaju obrazovni sistem tako što moraju Bugari da im određuju šta deca ima da uče ili neće učiti u školama. Ima bezbroj važnih tema i tu treba biti oprezan - upozorava.