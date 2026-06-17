I POJEDINI OPOZICIONARI UPOZORAVAJU NA TALAS NASILJA BLOKADERA POSLE IZBORA! Pavlović: "Manipulišu ih da razbiju Srbiju"! Otkrio KAD će biti najkritičnije!
Opozicionar Branko Pavlović, advokat i političar, upozorio je gostujući na TV Prva da nakon vanrednih parlamentarnih izbora sledi talas nasilja. On je rekao da bi talas nasilja mogao da preplavi ulice nakon izborne noći.
- One velike scene nasilja koje smo imali prilike otprilike u ovo vreme tokom prošlog leta, u najvećoj eskalaciji sa onim paljenjima gde su mogli ljudi da stradaju, pa pucanje na čoveka pištoljem i tako dalje. Mislim da to do izbora nećemo imati. Ali ne znači da nećemo imati posle izbora, odnosno u danu kada se završi glasanje pa nadalje. To je kritičan period - naglasio je Pavlović.
Opozicionar je ocenio da blokaderi pokušavaju da ruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića uz pomoć stranih obaveštajnih službi.
- Dakle imamo sada primer u Albaniji, imali smo fenomenalno uspešan rad stranih obaveštajnih službi u Crnoj Gori, gde su neverovatnu energiju litija potpuno sveli na nulu, gde su uspostavili kontinuitet između Mila Đukanovića i 'Evrope sad'. Šta se vama sviđa - 'mladi ljudi koji žele bolje Crnoj Gori'. Napravimo vam odmah mlade ljude koji žele odmah bolje Crnoj Gori, normalno. A ono isto pa i gori od Mila. Isto Makedonija. Jel bilo korupcije? Naravno da ima korupcije. Nego, da dođe bilo ko. Bilo ko da dođe u Makedoniji, i došao bilo ko, i šta je rezultat? Promenili ime, ušli u NATO i sad ih Bugari teraju da menjaju obrazovni sistem tako što moraju Bugari da im određuju šta deca ima da uče ili neće učiti u školama. Ima bezbroj važnih tema i tu treba biti oprezan - upozorava.
Kurir Politika