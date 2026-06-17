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Novoizabrani predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić položio je danas zakletvu u Skupštini Srbije pred narodnim poslanicima i članovima Visokog saveta sudstva.

"Uloga predsednika Vrhovnog suda kao najvišeg suda u Republici Srbiji je privilegija, ali i dužnost da, kao prvi među jednakima, doprinesem napretku i jačanju kredibiliteta suda", rekao je Tomić.

Istakao je da je spreman da pokaže "odgovornost i potpunu posvećenost u svom poslu", dodajući da to ne može sam.

"Država se oslanja na tri tačke. Na tri grane vlasti - zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zato podršku vidim i u drugim granama vlasti, naročito u zakonodavnoj koja nam jedino usvajanjem kvalitetnih zakona omogućava da zadatak koji nam je poveren i ostvarimo", naveo je Tomić.

Poručio je da je na sudijama da pokažu "kako se čuva zakonitost, održava vladavina prava i stabilnost pravnog poretka".

"Budimo odgovorni, stručni, nepristrasni, nezavisni i sudije od integriteta kako bismo ostvarili ciljeve i podigli ugled pravosuđa", rekao je Tomić.

Obraćanje Narodnoj skupštini završio je odgovorom na pitanje zbog čega se prihvatio "ove teške i odgovorne funkcije". "Odgovor glasi: Zato što verujem u srpsko pravosuđe", poručio je novoizabrani predsednik Vrhovnog suda.

Tomić je za predsednika Vrhovnog suda izabran na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 14. maja.

Kurir.rs/Beta

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