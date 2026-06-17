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Lider pokreta Ekološki ustanak, Aleksandar Jovanović Ćuta, otvoreno je priznao da među opozicijom i blokaderima vlada potpuni haos, da niko nikoga ne poštuje i da su svi spremni da podmeću nogu jedni drugima, čime je potvrdio da bukti rat za vlast i fotelje.

Na pitanje da li je Ekološki ustanak deo novog opozicionog bloka koji se, navodno, stvara na proevropskoj osnovi, a u kojem se pominje zajedno sa SSP-om Dragana Đilasa, Strankom SRCE Zdravka Ponoša, Pokretom slobodnih građana i Narodnim pokretom Srbije Miroslava Aleksića, Jovanović je uzvratio žestokim udarcem i pokazao da od saradnje nema ništa.

- Što mi se sviđa kad čujem to "pomenuti ste". Znam na šta mislite. Mislim na Dragana Đilasa koji je rekao da je Ekološki ustanak deo nekakve ekipe koja se zove ProEU. Oko toga, odmah da vam kažem, nisu napravljeni nikakvi dogovori. Mi se nikada nismo dogovorili ne sa Draganom Đilasom, nego sa bilo kim da idemo na izbore u nekakvim koalicijama - rekao je Ćuta.

Ćuta je zatim javno podsetio na kraj njihove prethodne političke avanture pod nazivom "Srbija protiv nasilja", otvoreno priznajući da među svima njima vlada rat, sujeta i međusobno blaćenje, gde jedni drugima svesno ''podmeću nogu''.

- Znamo kako je prošla koalicija "Srbija protiv nasilja". Mi ne poštujemo jedni druge. Ovde niko nikog ne poštuje. Ovde je svako spreman svakom da smesti iz svojih ličnih, egoističnih razloga i to nije slučaj samo u politici, to smo mi. Ovde se traži od nas da se blanko, onako, samo sklonimo. Nikakav problem, ali zar nije osnovni red da taj, ko to traži od nas, sedne s nama, da se pogledamo u oči i da prvo znamo s kim razgovaramo - poručio je Jovanović.

Priče o ujedinjenoj opoziciji više ne prolaze, a na površinu je isplivao rat za fotelje, pare i funkcije.

- Ja ne prihvatam da blanko pružam podršku bilo kome. Ako neko misli da je način da se ljudi blate, a da te neko i ne poznaje, proziva te po Iksu i traži od tebe da se skloniš, ja tako ne funkcionišem. Meni je ispod svakog nivoa da se ja preporučujem studentima, da ja tražim sad kontakte sa njima - poručio je lider Ekološkog ustanka.