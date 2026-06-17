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- Ja sam ukazao na činjenicu da oni ne žele da im budem gost (na N1), zato što njihovi gledaoci koji koriste sve njihove platforme žive u sopstvenim balonima neistine. Postoji još jedan razlog: tada bi bilo potpuno jasno da oreol profesionalaca, istinoljubivih ljudi, mora da padne sa njihove glave, jer sve vreme su sve zasnivali na laži i na obmanama. Od zvučnog topa, dečaka u Valjevu, Sarajevo safarija, Jovanjice, i sve je bila laž, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na ptanja domaćih novinara drugog dana zvanične posete Gruziji.

On je potom rekao i šta u biti stoji iza toga, koja je, u stvari, istinska namera i istinski cilj. 

- Sa jedinim ciljem da dođemo do ovoga što je rekao gospodin kog ste malopre pomenuli: "Vučić je lud, bolestan, nerazuman, prevazišao je sebe. " Što sam ludak? Što vam smeta da sednemo, da se dogovaramo, da napravimo zajedničku platformu i da vidimo kako jedni drugima da pomognemo?

- Ali vi morate da predstavite svaku ideju i svaki potez kao potez bolesnog čoveka, ludaka, čoveka koji nije ni Srbin, čoveka koji je kriminalac, ubica. A zbog čega sve to? Zato što nemate nijedan argument, zato što ne možete da pobedite istinu, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

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