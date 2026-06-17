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Analitičar Saša Borojević nije krio čuđenje niti razočaranje samim sobom kada je spoznao ko su u stvari bili ljudi koji su nam nekad vodili državu a kojima je slepo verovao i za kojima je išao 1999, a koji sada nogama i rukama kao blokaderi upiru da se opet vrate na vlast.

- 1999. godine ja sam bio korisni idiot. Bio sam na ulici protiv Slobodana Miloševića. Ja sam tada išao za nekim Čankom, išao sam za nekim St. Protićem, išao sam za nekim Veljom Ilićem, da bih kao magarac, posle 15 godina, u ovom studiju gledao gde kroz jednu šalu pričaju kako je to izgledalo vođenje politike, rekao je Borojević gostujući na televiziji, ne skrivajući ni ogorčenost, ni čuđenje nad svojim izborima u prošlosti.

- Pričali su o butkici... I onda jedan Velja Ilić izađe i kaže: "Pa ja sam trebao da budem žrtvovan za Srbiju, seksualno, da opštim sa Medlin Obrajt, dodao je Borojević komentarišući snimak iz 2000, iz vremena DOS-ovske vlasti na kojem se čuje kako Milan St. Protić kaže sledeće:

"Bio si prisutan kad je Velja nudio da se žrtvuje u ime svih nas. Na čemu sam ga ja ohrabrivao i rekao: "Veljo, za budućnost Srbije Medlin Obrajt ima da padne za slobodu.

" I?

"I da se njemu u principu sviđa i da nema ništa protiv da ako se mi saglasimo on učini neophodan korak kako bi se normalizovali odnosi između naše zemlje i Sjedinjenih Država."

Borojević potom nastavlja:

"I tu pucaju od smeha. Ja tada sedim ovako i razmišljam, čoveče, ja sam zbog ovih budala dobijao batine na ulici, a oni su išli i fenomenalno se provodili, bre.

Da bi dve godine kasnije taj isti Velja Ilić rekao: "Pa ja dođem u Budimpeštu, uđem u hotel, ja im dam jaknu, oni mi vrate jaknu, ja dođem ovde, izvadim lovu. Pa čekajte, ljudi, molim vas, gledaoci, idite na Jutjub sad ovog trenutka i ukucajte "Velja Ilić novac iz Budimpešte".

- Ja sam tada bio neko ko je bio na ulici i mislio sam: "Kad padne Milošević, mi ćemo sad ovde... " I šta se desilo? Da je Forbs objavio da su za 10 godina, do 2010. godine, izneli 50 milijardi dolara iz Srbije!

- Ciklično se ponavlja priča, razočarano konstatuje Borojević na račun svih iz tog vremena koji sada na sve načine pokušavaju da se kao blokaderi ponovo dočepaju vlasti.