- Ako ste se ikad pitali kako bi rektor Đokić vodio državu, možemo da vidimo na primeru kako vodi danas Beogradski univerzitet. Danas su stigli najnoviji šokantni podaci Nature Indexa, to vam je tabelarni prikaz najznačajnija 82 časopisa koliko i kakve radove su objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici, docenti u ta 82 najznačajnija svetska naučna časopisa. Da vidimo gde se pod rektorom Đokićem danas, sa najnovijim podacima nalazi Beogradski univerzitet - rekao je Piper.

- Kada je Đokić 2020. došao na čelo Beogradskog univerziteta, on je bio na 804. mestu tabele Nature Index-a. Sasvim solidno. Dve godine kasnije već je pao na 842. mesto, 2024. na 895. mesto, a danas prema najnovijim podacima, Beogradski univerzitet koji vodi Đokić je na 981. mestu! Znači, za šest godina koliko je Đokić na čeluj, BU je pao za 177 mesta na Nature Indexu, znači, na onom najznačajnijem za akademski svet, na najznačajnijoj tabeli gde se gleda koliko je naučnih radova objavljeno. Eto, to vam govori kako bi izgledala država da je vodi rektor Đokić. Svuda bismo padali, svuda bismo imali negativne rezultate, ali verujem da narod sve to zna, vidi i da će ovi najnoviji podaci za BU pokazati šta ume, tačnije, šta ne ume Đokić - poručio je Piper.