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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon položio je danas venac na grob grofa Save Vladislavića, Srbina koji je bio ruski diplomata i najbliži saradnik ruskog cara Petra Velikog.

Nakon polaganja venca na grob grofa Save Vladislavića u Blagoveštenskoj crkvi, koja se nalazi u okviru manastirskog kompleksa Aleksandro-Nevske lavre u Sankt Peterburgu, Gujon je istakao da ova ceremonija ima poseban značaj, budući da je prvi put jedna državna delegacija Republike Srbije zvanično odala poštu polaganjem venca.

Foto: Marko Petrović

Gujon je rekao da je grof Sava Vladislavić, jedan od najznačajnijih Srba u ruskoj istoriji, sahranjen na posebnom mestu tik uz oltar, što svedoči o izuzetnom ugledu i poštovanju koje je uživao u Ruskom carstvu.

- Rusija se upravo odavde, iz Sankt Peterburga, pre više od tri veka otvorila prema Evropi. U tom istorijskom procesu značajnu ulogu imao je grof Sava Vladislavić, Srbin iz Gacka, čovek koji je živeo u Veneciji i drugim evropskim gradovima odakle je donosio statue i druga umetnička dela. Nekoliko godina kasnije, postao je jedan od najvećih ruskih diplomata i most između Istoka i Zapada - rekao je Gujon.

1/4 Vidi galeriju Arno Gujon u Sankt Peterburgu Foto: Marko Petrović

Gujon navodi da smo nažalost, poslednjih godina svedoci pokušaja da se taj prozor ka Evropi, otvoren u Sankt Peterburgu, ponovo zatvori kroz zabranu ruske kulture, umetnosti i književnosti.

- U ovim turbulentnim vremenima važno je da se setimo grofa Save Vladislavića, velikog Srbina i ruskog diplomate koji može da bude uzor ne samo srpskom i ruskom narodu, već i celoj Evropi. Čuvajući sećanje na Savu Vladislavića, čuvamo i vekovne veze prijateljstva između srpskog i ruskog naroda i podsećamo na značajnu ulogu koju su Srbi imali u evropskoj istoriji - zaključio je Gujon.

Arno Gujon večeras će prisustvovati premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom u bioskopu "Rodina“, jednom od najstarijih u Sankt Peterburgu, gde će se i obratiti ruskoj publici. Film, sinhronizovan na ruski jezik, prati život i delo istaknutog srpskog diplomate i najbližeg saradnika ruskog cara Petra Velikog, a njegovu realizaciju podržala je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije.