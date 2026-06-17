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Upozorenja da voljom blokadera vrlo lako može doći do nasilnog epiloga nakon predstojećih izbora dolaze i iz opozicionih krugova. Opozicioni poslanik Branko Pavlović ocenio je juče da će nakon vanrednih parlamentarnih izbora uslediti talas nasilja, koji bi mogao da preplavi ulice odmah nakon izborne noći.

Kritičan period

- One velike scene nasilja koje smo imali prilike otprilike u ovo vreme tokom prošlog leta, u najvećoj eskalaciji sa onim paljenjima gde su mogli ljudi da stradaju, pa pucanje na čoveka pištoljem i tako dalje. Mislim da to do izbora nećemo imati, ali ne znači da nećemo imati posle izbora, odnosno u danu kada se završi glasanje pa nadalje. To je kritičan period - naglasio je Pavlović za TV Prva.

Poslanik iz poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" je upozorio i da blokaderi pokušavaju da ruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića uz pomoć stranih obaveštajnih službi.

Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Imamo sada primer u Albaniji, imali smo fenomenalno uspešan rad stranih obaveštajnih službi u Crnoj Gori, gde su neverovatnu energiju litija potpuno sveli na nulu, gde su uspostavili kontinuitet između Mila Đukanovića i "Evrope sad". Šta se vama sviđa, "mladi ljudi koji žele bolje Crnoj Gori". Napravimo vam odmah mlade ljude koji žele odmah bolje Crnoj Gori, normalno. A ono isto pa i gori od Mila. Isto Makedonija. Jel bilo korupcije? Naravno da ima korupcije. Nego, da dođe bilo ko. Bilo ko da dođe u Makedoniji, i došao bilo ko, i šta je rezultat? Promenili ime, ušli u NATO i sad ih Bugari teraju da menjaju obrazovni sistem tako što moraju Bugari da im određuju šta deca ima da uče ili neće učiti u školama. Ima bezbroj važnih tema i tu treba biti oprezan - izjavio je Pavlović.

Mimo institucija

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da su upozorenja koja stižu čak i iz redova opozicije, poput Pavlovićeve izjave, samo potvrda da su blokaderi glavni generator nasilja i nestabilnosti u našem društvu.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- To je i pokazatelj šta možemo da očekujemo nakon što se biračka mesta zatvore i prebroje glasovi iz biračkih kutija. Mi smo već na delu videli koliko su haosa, sukoba i surovosti oni sposobni da prouzrokuju. Njihovo ponašanje je apsolutno nedopustivo i nema nikakve veze sa demokratijom, slobodom govora niti sa legitimnom političkom borbom. Ovde nikada nije bilo reči o mirnim protestima, već o otvorenom bezvlašću i ugrožavanju ljudskih života. Zabeleženi su nezamislivi incidenti poput pucanja na čoveka ispred samog zdanja Narodne skupštine, kao i surovi napad u kojem je drugi čovek izboden nožem. U Valjevu je zabeležen pokušaj paljenja stambene zgrade samo zato što se u njoj nalaze prostorije SNS, čime su direktno dovedeni u opasnost životi svih stanara te zgrade - podseća Lisica.

On naglašava da se najstrašniji primer bezumlja dogodio u Novom Sadu, gde je izvršen pokušaj paljenja stranačkih prostorija dok su se u njima nalazili živi ljudi.