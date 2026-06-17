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U očajničkom pokušaju da umanje i sakriju istorijske uspehe Srbije na spoljnopolitičkom planu, blokaderski mediji i njihovi dežurni analitičari ponovo su posegnuli za plasiranjem potpunih izmišljotina. Tokom gostovanja na jednoj od opozicionih televizija, novinar Đorđe Vlajić izneo je tvrdnju koja se kosi sa elementarnom realnošću.

- Vučić, meni se čini, postaje na međunarodnoj sceni sve manje zanimljiv i prijemčiv. Ja imam utisak da njemu nedostaje ozbiljna međunarodna aktivnost... Ja mislim da njegova međunarodna pozicija bledi, da je sve slabija i da je on sve manje poželjan akter - rekao je Vlajić.

Međutim, kakve god laži da se plasiraju kroz blokadersku medijsku mašineriju, one prosto ne mogu da zasene istorijsku seriju diplomatskih pobeda i velikih koraka koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostvario na međunarodnom planu u poslednjih nekoliko nedelja.

Činjenice koje blokaderski mediji pokušavaju da sakriju

Dok opozicioni analitičari sanjaju o "bledilu" spoljne politike Srbije, realnost i neumoljive činjenice ih brutalno demantuju na svakom koraku:

Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini  Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen, Pritnscreen, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav, Kurir, Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia

Istorijska poseta Kini i orden od Si Đinpinga: Tokom višednevne zvanične posete Pekingu, gde je potpisana serija strateških sporazuma od ogromnog značaja za našu zemlju, Vučić je dobio najviše državno odlikovanje lično od predsednika Kine Si Đinpinga. To je čast koja se ukazuje samo najvećim i najpouzdanijim prijateljima najmoćnije azijske sile.

Vučić na sastanku u Tivtu Foto: Predsedništvo Srbije

Srdačni susreti sa ključnim liderima Evropske unije: Predsednik Srbije se na globalnoj sceni sreo i srdačno izgrlio sa ključnim donosiocima odluka u Evropi – od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, preko francuskog predsednika Emanuela Makrona, pa sve do Fridriha Merca i Antonija Košte. Očigledno je da je Vučić i te kako poželjan i nezaobilazan sagovornik za celu EU.

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Foto: AP Evan Vucci

Direktna podrška iz Bele kuće: Kao kruna međunarodnog prestiža, predsednik SAD-a Donald Tramp je sa svog ličnog naloga na društvenim mrežama podelio intervju koji je Aleksandar Vučić dao za uticajni američki portal Breitbart. Ovakav vid direktne pažnje i podrške od strane lidera najmoćnije sile sveta ne pamti se u novijoj istoriji srpske diplomatije.

Realnost se ne može sakriti jeftinim spinovima

Ova nezabeležena serija uspeha jasno pokazuje da pozicija Srbije nikada nije bila stabilnija, a glas našeg rukovodstva nikada uticajniji na svim meridijanima – od Vašingtona, preko Brisela i Pariza, pa sve do Pekinga.

Pokušaji blokaderskih medija da kreiraju paralelnu stvarnost u kojoj međunarodna pozicija Srbije "bledi" srušili su se kao kula od karata pred neospornim dokazima. Dok oni blokiraju i spinuju, Srbija na čelu sa Vučićem korača napred i niže pobede koje niko ne može da izbriše.

Kurir.rs

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