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"Selo Šupljak na srpskom, a Ludaš na mađarskom je dobar primer uspešne multietničke lokalne zajednice. Konačno imaju obnovljen svoj Seoski dom, koji čuva sećanja, ali i predstavlja jako sidro za žitelje koji svoju budućnost tu vide. Očekuju realizaciju planiranih radova na vodosnabdevanju i kanalizaciji. Program pokretanja privrednih aktivnosti Ministarstva za brigu o selu uskoro će omogućiti otvaranje uslužnih i zanatskih radnji, a blizina dva jezera – Palićkog i Ludaškog, otvara mogućnost razvoja seoskog turizma, uz registraciju seoskih turističkih gazdinstava", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, u današnjoj radnoj poseti Subotici i selima na teritoriji ovog grada.

Dom kulture u selu Šupljak, nakon što je kompletno renoviran uz pomoć sredstava Ministarstva za brigu o selu ponovo je važno mesto za ovu multietničku i multikulturalnu zajednicu.

Ministar Krkobabić u selu Šupljak, kod Subotice Foto: Milan Ilić

Sredstva od oko osam miliona dinara su iskorišćena za zidarske, betonske, armiračke, tesarske i limarske radove, postavljene su gromobranske instalacije, a nabavljena je nova audio – vizuelna oprema.

- Ovo je izuzetno važna investicija za naše selo. Posebno nam znači što Dom ima veliku salu kapaciteta oko 100 ljudi, gde se održavaju brojne manifestacije, probe i susreti. Posebnu vrednost daje i prelepo okruženje nadomak Ludaškog jezera, koje naš kraj čini još privlačnijim - rekao je Tibor Aladič, predsednik mesne zajednice Šupljak i dodao da će obnovljeni prostor biti dragocen za udruženja penzionera i organizovanje mađarskih i srpskih kulturnih programa i okupljanje meštana svih generacija.

Ministarstvo za brigu o selu je u prethodnim godinama na teritoriji Subotice podržalo i manifestaciju "Miholjski susreti sela", koja je održavana u više subotičkih naselja, kao i rad zadruge i kupovinu seoskih kuća.

Kurir.rs

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