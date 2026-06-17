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Bivši guverner američke savezne države Ilinois i nekadašnji član Kongresa Rod Blagojević u ekskluzivnom intervjuu za Balkan Watch govorio je o odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, NATO bombardovanju 1999. godine, politici predsednika Aleksandra Vučića, ulozi Srbije na Balkanu, kao i o novom američkom ambasadoru u Beogradu i značaju srpske dijaspore u Americi.

Blagojević je ocenio da su odnosi Srbije i SAD danas znatno bolji nego pre dve ili tri decenije, ističući da predsednik Donald Tramp ima mnogo pozitivniji odnos prema Srbiji nego administracija Bila Klintona.

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- Predsednik Tramp, koga lično poznajem, zaista se divi srpskom narodu, razume njegovo mesto u istoriji i smatra Srbe borcima. A i on je borac. I Vučić je borac - izjavio je Blagojević za Balkan Watch.

Blagojević o NATO bombardovanju i ulozi Klintonove administracije

Odgovarajući na pitanje o NATO bombardovanju 1999. godine, Blagojević je podsetio da je bio jedan od retkih članova američkog Kongresa koji se javno protivio vojnoj intervenciji protiv Srbije.

On je izneo tvrdnju da je administracija tadašnjeg predsednika Bila Klintona svesno kreirala atmosferu koja je Srbiju i Srbe predstavljala u negativnom svetlu.

- Mislim da je predsednik Klinton namerno odlučio da bombarduje Srbiju kako bi isprovocirao Srbe i Miloševića i stvorio okruženje u kojem bi međunarodna zajednica videla Srbe predstavljene na nepošten način kroz propagandnu mašineriju u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Nemačkoj, gde su Srbi i Srbija izjednačavani sa nacističkom Nemačkom - rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao da je bombardovanje ozbiljno narušilo potencijal za razvoj bliskih odnosa između dve države, ali da danas vidi prostor za novi početak i unapređenje saradnje.

Vučićeva politika između Istoka i Zapada

Govoreći o višesmernoj spoljnoj politici Srbije i odnosima sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i SAD, Blagojević je ocenio da je upravo takav pristup pokazatelj uspešne diplomatije.

Foto: Ilija Ilić

- Mislim da predsednik Aleksandar Vučić na genijalan način vodi svoju spoljnu politiku. To mislim zbog činjenice da razvija odnose sa silama poput Rusije i Kine, a sada pruža ruku i Sjedinjenim Državama - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija treba da održava odnose sa svim velikim silama i da ne bude vezana isključivo za jednu stranu u promenjenim međunarodnim okolnostima.

''Srbija treba da bude lider Balkana''

Na pitanje o ulozi Srbije pod administracijom Donalda Trampa, Blagojević je poručio da Srbija ima potencijal da postane vodeća država regiona.

- Mislim da Srbija treba da bude lider Balkana, posebno Zapadnog Balkana - izjavio je Blagojević.

On smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da pokažu veće interesovanje za ulaganja u Srbiji, navodeći da američke kompanije prepoznaju kvalitet srpske radne snage i da postoje značajne mogućnosti za ekonomsku saradnju, posebno u oblasti energetike i prirodnih resursa.

O novom ambasadoru SAD u Beogradu

Komentarišući imenovanje novog američkog ambasadora u Srbiji, Blagojević je rekao da očekuje unapređenje odnosa dve države.

Iako je naveo da lično ne poznaje novog ambasadora, istakao je da njegova biografija ukazuje na veliko iskustvo u diplomatiji i međunarodnim poslovima. Takođe je podsetio da se svojevremeno i njegovo ime pominjalo kao moguće rešenje za ambasadorsku funkciju u Beogradu.

Blagojević je ocenio i da će novi ambasador biti „mnogo bolji od Kristofera Hila“, čiji mandat nije ocenio pozitivno.

Dijaspora mora da bude politički organizovanija

Govoreći o ulozi srpske dijaspore u SAD, Blagojević je ocenio da Srbi u Americi nisu bili dovoljno politički organizovani tokom devedesetih godina, za razliku od drugih zajednica koje su uspešno uticale na američku politiku.

- Mislim da je jedan od razloga zbog kojih je Srbija bila tretirana na način na koji je bila tretirana tokom devedesetih godina taj što srpska dijaspora nije bila politički organizovana kao Albanci, Hrvati i muslimanske zajednice - rekao je Blagojević.

On smatra da bi srpska zajednica u Americi trebalo da bude mnogo aktivnija u političkom životu i da organizovano radi na jačanju srpskih interesa, navodeći da je upravo to jedna od ključnih lekcija koje su Srbi naučili iz događaja tokom raspada Jugoslavije i NATO bombardovanja.

Blagojević je zaključio da odnosi Srbije i Sjedinjenih Država imaju veliki potencijal za napredak, posebno u novim geopolitičkim okolnostima, uz ocenu da su interesi dve zemlje danas usklađeniji nego što su bili prethodnih decenija.