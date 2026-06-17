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Nakon nedavno održanog "Info dana Vojske Srbije“ u Zrenjaninu ministar odbrane Bratislav Gašić i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su danas u Oficirskom domu u Nišu sa građanima zainteresovanim za zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Tom prilikom predstavljene su mogućnosti zapošljavanja, uslovi rada i profesionalnog usavršavanja, uz poruku da je cilj države da svim zainteresovanim građanima približi mogućnosti koje pruža sistem odbrane i omogući im da u njemu pronađu siguran, stabilan i dobro plaćen posao.

Ministar Gašić rekao je da Vojska Srbije nije samo uniforma i služenje vojnog roka, već složen sistem koji zahteva ozbiljnu infrastrukturu i logističku podršku. On je naglasio da Vojska Srbije raspolaže stručnim kadrom, ali da su promene u bezbednosnom okruženju, zahtevale prilagođavanje organizacije i formacije vojske novim okolnostima. Ministar odbrane posebno je istakao značaj informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, koje danas imaju sve važniju ulogu u funkcionisanju i razvoju vojske. Zbog toga su Vojsci Srbije potrebni stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, koji mogu da prate brz razvoj novih sistema i tehnoloških rešenja.

Govoreći o položaju pripadnika Vojske Srbije, ministar je istakao da su primanja značajno unapređena u odnosu na prethodni period, te dodao da su ona danas iznad republičkog proseka. Osim osnovne zarade, pripadnici vojske ostvaruju i dodatna primanja po osnovu uvećanih troškova stanovanja, dnevnica, rada u Kopnenoj zoni bezbednosti, prekovremenog rada i drugih naknada.

1/5 Vidi galeriju Gašić i Mesarović u Nišu predstavili mogućnosti zaposlenja Foto: Nikola Mladenovic/nikola@pjermedia.com

Takođe je naglasio da su izmenama Zakona o Vojsci Srbije, usvojenim krajem prošle godine, stvoreni povoljniji uslovi za prijem profesionalnih vojnika. Naime, kandidati do 35 godina starosti koji zasnuju radni odnos kao vojnici po ugovoru mogu nakon isteka prvog trogodišnjeg ugovora da budu primljeni u stalni radni odnos, čime stiču sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa na neodređeno vreme. Obraćajući se građanima ministar Gašić je poručio da će država nastaviti da povećava broj profesionalnih vojnika koji imaju mogućnost napredovanja, sticanja podoficirskih činova i daljeg profesionalnog razvoja u okviru sistema odbrane.

Ministar odbrane istakao je da Niš, kao centar juga Srbije, ima poseban značaj za dalji razvoj sistema odbrane i otvaranje novih radnih mesta. Prema njegovim rečima, kasarne i vojni kompleksi u Nišu, Prokuplju, Pirotu, Leskovcu, Vranju i bazi Jug predstavljaju značajan potencijal za zapošljavanje i razvoj čitavog regiona.

Govoreći o potrebama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane istakao je da su vojsci danas potrebni stručnjaci različitih profila i zanimanja. Kako je naveo, otvorena su brojna radna mesta za građane različitih kvalifikacija. Među traženim zanimanjima su: kuvari, berberi, krojači, elektroinstalateri, instalateri vodovodne i kanalizacione mreže, moleri, rukovaoci parnih kotlova, monteri centralnog grejanja, vozači, autobravari, pomoćni radnici, radnici za serviranje hrane i poslužitelji bolesnika.

Među traženim profilima nalaze se mehaničari, elektromehaničari, izvršioci tehničko-operativnih poslova, operatori komandnog pulta, rukovaoci i poslužioci različitih sistema, doktori stomatologije, medicinski tehničari, farmaceuti, kao i izvršioci administrativnih poslova. On je istakao da su Vojsci Srbije potrebni i operatori za obradu i unos podataka, referenti za finansijsko poslovanje, kao i upravnici radnih jedinica dodavši da u namenskoj industriji postoji potreba i za brojnim zanatskim zanimanjima, među kojima su bravari, električari, metalostrugari, alatničari i metaloglodači. Posebno je naglasio da će zainteresovani kandidati imati priliku da kroz sistem Vojske Srbije steknu neophodna znanja i sertifikate, čime će im biti olakšan put do zaposlenja poput rukovaoca kotlova i vozača.

Foto: Nikola Mladenovic/nikola@pjermedia.com

Takođe je ukazano na značaj Vojnotehničkog instituta, u kojem su otvorene brojne mogućnosti za istraživače i inženjere različitih tehničkih profila, uključujući stručnjake iz oblasti vazduhoplovstva, mašinstva i tehnologije. Istaknut je i značaj razvoja vojnog zdravstva, uz najavu da će tokom naredne godine biti sprovedena temeljna rekonstrukcija Vojne bolnice. Kako je rečeno, zbog daljeg unapređenja sistema biće potrebne medicinske sestre i lekari, za koje su već raspisani konkursi za prijem u službu.

Ministarka privrede Mesarović istakla je da država kontinuirano radi na stvaranju novih prilika za zapošljavanje, kao i konkurentnijih radnih mesta. Kako je navela, cilj događaja bio je da se građanima predstave mogućnosti koje nude Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, te podsetila da se poslednjih godina ulažu napori u jačanje sistema odbrane i otvaranje radnih mesta koja ranije nisu bila dostupna, naglasivši da se kroz ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka otvaraju dodatne mogućnosti za zapošljavanje. Ona je posebno istakla značaj velikog interesovanja mladih ljudi za zaposlenje, ocenjujući da je mogućnost izbora između različitih poslodavaca pokazatelj razvoja privrede i jačanja tržišta rada.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je da mu je čast što su ministri i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije posetili Niš, naglasivši da vojni poziv predstavlja dužnost, čast i dostojanstvo. On je pozvao mlade sugrađane da razmotre karijeru u sistemu odbrane, ocenivši da ona pruža priliku za sigurno zaposlenje i profesionalni razvoj.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić poručio je da građani na „Info danu Vojske Srbije“ imaju priliku da se upoznaju sa mogućnostima zaposlenja u sistemu odbrane, ističući da je u vremenu brzih tehnoloških, društvenih i geopolitičkih promena sigurnost zaposlenja sve značajnija. On je naglasio da Vojska Srbije nije samo uniforma, već složen sistem koji, osim vojnika, čine i brojne službe logistike, podrške i održavanja neophodne za njeno uspešno funkcionisanje.