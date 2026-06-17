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Ministarstvo pravde osudilo je lažne i netačne tvrdnje koje su plasirane u javnosti - da tekstovi zakona koji su poslati Venecijanskoj komisiji nisu isti oni koji su pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Ovakvi navodi upereni su na diskreditovanje rada državnih institucija i dovođenje u zabludu i domaće i međunarodne javnosti, jer nekome smeta to što Republika Srbija ide u pravcu unapređenja efikasnosti rada pravosudnih organa i što je za to dobila pohvale Venecijanske komisije - stoji u saopštenju Ministarstva.

Ministar pravde Nenad Vujić ovim povodom je istakao da je jedina razlika između tekstova pred narodnim poslanicima i onoga što je bilo pred Venecijanskom komisijom u tome što je tekst u Skupštini na srpskom jeziku.

Podsetio je da na sajtu Venecijanske komisije postoje tekstovi nacrta zakona na engleskom jeziku, koji je pored francuskog jezika, zvanični jezik te komisije.