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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 9 časova.

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