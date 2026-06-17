Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će obići radove na mostu preko Dunava u Novom Sadu, počevši u 9 časova.
Politika
SPAJANJE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE Predsednik Vučić sutra obilazi radove na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.
Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 9 časova.
Reaguj
6