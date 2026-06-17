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Predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je u emisiji Prvog programa Radio Beograda "U sredu sa Bojanom Bilbijom" da je Srbija u protekla četiri meseca uradila dobar posao u konsultacijama sa Venecijanskom komisijom povodom seta pravosudnih zakona. Istakla je da je država pokazala profesionalizam, efikasnost i spremnost da brani rešenja u koja veruje, napravivši oštru paralelu između odnosa aktuelne vlasti prema vladavini prava i postupaka bivše vlasti.

Govoreći o nedavnom zasedanju Venecijanske komisije, predsednica parlamenta Ana Brnabić je istakla da je poziv ekspertima uputila odmah posle usvajanja pravosudnih zakona krajem januara ove godine, te da je čitav posao završen u roku od četiri meseca.

- Mislim da smo dobar posao za Srbiju uradili. Pre svega, važno mi je da kažem da smo pokazali neverovatan profesionalizam, neverovatnu efikasnost i otvorenost za konstruktivne kritike, ali takođe i da branimo rešenja u koja verujemo - poručila je Brnabićeva, dodajući da su nacrti zakona menjani u skladu sa komentarima stručnjaka.

Ona je kritikovala predstavnike bivše vlasti, blokadere, i optužila ih da su, dok su bili na vlasti, odbijali komunikaciju sa ovim telom. Podsetila se i reforme pravosuđa iz 2008. i 2009. godine, navodeći da je tada oko hiljadu sudija i tužilaca preko noći ostalo bez posla.

- Novi kadrovi, nove sudije, taj novi krem pravosuđa srpskog je biran po opštinskim odborima Demokratske stranke. O tome postoje dokumenti, to je priznao i Boris Tadić. Ali tada nije traženo ni mišljenje Venecijanske komisije - naglasila je Brnabićeva.

1/5 Vidi galeriju Brnabić je gostovala u emisiji "U sredu" sa Bojanom Bilbijom, na Radio Beogradu. Foto: Printscreen RTS Radio Beograd

Na pitanje koliko je sudija izbacila vlast Srpske napredne stranke, odgovorila je da nije izbačen apsolutno nijedan jer je aktuelna vlast verovala u kontinuitet i poštovanje institucija.

Osveta stranih centara moći, pritisci i politika blokadera

Predsednica skupštine izjavila je da se pritisci na Srbiju i javno delovanje pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija mogu tumačiti kao vrsta osvete određenih stranih centara moći zbog suverene i samostalne politike državnog vrha.

Govoreći o evropskom putu i otvaranju Klastera 3, potvrdila je da su Evropska komisija i pojedine države članice EU rešavanje pitanja REM-a direktno povezale sa napretkom u integracijama. Kao primer dvostrukih aršina navela je Albaniju, koja je otvorila sve klastere bez obaveze implementacije ODIHR preporuka.

- Da smo mi doneli neke drugačije odluke – uvođenje sankcija Rusiji, ne daj Bože priznavanje takozvane Republike Kosovo – ništa od toga ne bi bilo važno... Radi se o principu da, ako ste pod znacima navoda 'neposlušni', od vas će se tražiti nešto što se ni od koga drugog ne traži - izjavila je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta je napravila jasnu razliku u poimanju države između aktuelne vlasti i opozicije, osudivši pretnje opozicionih predstavnika upućene medijima i sportskim novinarima. Takođe je ocenila kao ozbiljan problem to što pojedine sudije i tužioci javno učestvuju u političkim protestima i fotografišu se sa stranim ambasadorima, što bi u EU bilo nezamislivo.

Foto: Printscreen RTS Radio Beograd

Najava izbora za jesen

Brnabićeva je objasnila da je njena pojačana diplomatska aktivnost u prestonicama Evropske unije deo svesne strategije da se otvore kanali komunikacije sa državama koje su najviše skeptične prema Srbiji. Istakla je da predstojeći izbori predstavljaju prelomni trenutak za zemlju, zbog čega je ponovila apel da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsednika Vlade.

- Ja se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas i Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj dati trenutak toliko težak i kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije - poručila je Brnabićeva.

Na pitanje kada se ti izbori mogu očekivati, podsetila je na izjavu predsednika Republike.

- Očekujem tako kao što je i on rekao. Mislim da je on dao vremensku odrednicu – bilo kog trenutka od kraja septembra do novembra, tako da ja očekujem da budu tada - precizirala je Ana Brnabićeva, odbacivši spekulacije o rekonstrukciji vlade bez izlaska na birališta.

Kao predsednica skupštine, osvrnula se i na ustavne rokove ukoliko predsednik Republike podnese ostavku, pojasnivši da od trenutka ostavke do održavanja izbora može proći do pet meseci, tokom kojih ovlašćenja šefa države privremeno prelaze na nju kao vršioca dužnosti.

Foto: Instagram Printscreen

Kampanja dehumanizacije

Posebnu zabrinutost predsednica skupštine izrazila je povodom kampanje dehumanizacije usmerene protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice, ocenjujući da iza toga stoji opasan i unapred pripremljen scenario koji se uobičajeno završava pokušajima ugrožavanja života.

Otkrila je da je i sama, kao nosilac najviših funkcija, primala ozbiljne obaveštajne podatke o ugroženosti života predsednika.

- Ja sam u više navrata dobijala od stranih službi bezbednosti upozorenja da se priprema ubistvo Aleksandra Vučića i da mu je život u opasnosti. To sam dobijala dva puta kao predsednica Vlade i jednom kao predsednica Skupštine. To su bila saznanja obaveštajnih službi iz država članica Evropske unije ili Evropola - rekla je Brnabićeva.

Veliki skup za Vidovdan

Predsednica parlamenta je uputila oštru kritiku na račun opozicionog delovanja, naglasivši da opozicija već 12 godina ne priznaje nijedne izbore, dok se porodica predsednika konstantno nalazi na meti uvreda. Podsetila je da je i sama iskusila uvrede od strane "takozvane liberalne Srbije" kada joj se rodilo dete.

Na kraju, predsednica Skupštine je pozvala građane na veliki skup u Beogradu 27. juna, gde će biti predstavljen zvaničan naziv izborne liste.

- Pokazaćemo ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje i stav, ali da o tome razgovaramo, a ne da se jurimo i bijemo. Na tim izborima ljudi će imati potpuno jasan izbor između radne, vredne i pristojne Srbije posvećene nacionalnim interesima, ili politike mržnje, nasilja i jahanja - zaključila je Ana Brnabić u emisiji Prvog programa Radio Beograda "U sredu sa Bojanom Bilbijom" .