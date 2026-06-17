- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda glumicu Ketrin Zitu-Džouns koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - naveo je Vučić na Instagramu. On je dodao da ga posebno raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije.

- Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti. Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja - poručio je Vučić.