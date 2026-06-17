TAČNO U 11 I POLA 12! Vučić sutra sa predsednikom slovenačkog parlamenta, potom na otvaranju izložbe o prijateljstvu Srbije i Kine
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u četvrtak, 18. juna, sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije Zoranom Stevanovićem.
Sastanak će biti održan u 11 časova u Palati Srbija u Beogradu, a očekuje se da će teme razgovora biti bilateralni odnosi Srbije i Slovenije, regionalna saradnja, kao i aktuelna politička i ekonomska pitanja od zajedničkog interesa.
Nakon sastanka sa slovenačkim zvaničnikom, predsednik Vučić prisustvovaće otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Srbije i Kine.
Izložba će biti otvorena u 11.30 časova u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, a kroz fotografije će biti predstavljeni najznačajniji trenuci saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje.
Ovaj događaj još jednom potvrđuje značaj strateškog partnerstva Srbije i Kine, kao i nastavak razvoja sveukupnih odnosa između dve države.
Kurir.rs