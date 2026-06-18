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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Obilazak je najavljen za 9 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Most preko Dunava kod Petrovaradina jedan je od najznačajnijih objekata na trasi Fruškogorskog koridora i već dobija svoj konačni oblik. Ukupna dužina mosta sa prilaznim konstrukcijama iznosi oko 1.700 metara, dok je centralni raspon preko Dunava dug 505,75 metara.

Po završetku radova, most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani Dunava i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Foto: Gemini ilustracija

Fruškogorski koridor predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji i deo je putnog pravca Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica–granica sa Bosnom i Hercegovinom. Završetak projekta planiran je tokom 2026. godine.

U okviru koridora gradi se i tunel Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji. Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad–Ruma iznosi 44,41 kilometar.

Po završetku projekta biće unapređena povezanost Novog Sada, Rume, Šapca i Loznice, kao i veza Vojvodine sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije. Očekuje se i rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Fruške gore.