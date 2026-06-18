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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Sastanak će biti održan u Palati Srbija s početkom u 11.00 časova.

Nakon toga, predsednik Vučić prisustvovaće otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije. Otvaranje izložbe biće održano u Kineskom kulturnom centru s početkom u 11.30 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Pre toga, Vučić će u Novom Sadu prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora. Most kod Petrovaradina jedan je od ključnih objekata na ovoj trasi i deo je jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji.

Kurir.rs

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