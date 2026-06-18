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Danas u 10 časova nastavlja se vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na kojem poslanici razmatraju 32 tačke dnevnog reda, uključujući i izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije.

U fokusu parlamentarne rasprave nalaze se izmene i dopune više ključnih zakona iz oblasti pravosuđa, koji se odnose na rad javnog tužilaštva, sudova i Visokog saveta tužilaštva, kao i na organizaciju pravosudnog sistema i borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Poslanici vode objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a najviše pažnje izazvale su upravo izmene seta pravosudnih zakona.

Na dnevnom redu sednice, koja je zakazana na zahtev 101 poslanika, nalaze se i predlozi izmena Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Poslanici razmatraju i izmene Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima i Zakona o presađivanju ljudskih organa, koje je podnela Vlada Srbije.

Foto: Parlament.rs

Na dnevnom redu su i izmene zakona koje se odnose na mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kao i dopune zakona vezanih za realizaciju infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina.

Takođe se razmatraju predlozi zakona o davanju garancija za kreditne aranžmane, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma.

Predložena zakonska rešenja u ime Vlade Srbije obrazložili su ministar pravde Nenad Vujić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji su istakli da su izmene usmerene na veću efikasnost pravosuđa, funkcionalnost sistema i bolju dostupnost pravde građanima.

Vujić je naveo da je cilj izmena unapređenje rada pravosudnog sistema, uz pozivanje na mišljenja Venecijanske komisije, koja je ocenila da prethodne izmene predstavljaju korak napred u pravcu efikasnijeg i dostupnijeg pravosuđa.

Tokom rasprave, poslanici vlasti i opozicije izneli su različite stavove – dok predstavnici većine tvrde da izmene unapređuju reformu i jačaju nezavisnost pravosuđa, opozicija ocenjuje da su one posledica pritisaka iz Evropske unije i ispravka ranijih rešenja usvojenih u januaru.

Podsetimo, izmene pravosudnih zakona usvojene su u januaru, nakon čega je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije zbog primedbi iz Brisela.

Nakon objavljivanja hitnog mišljenja u aprilu, u maju su dostavljene unapređene verzije zakonskih rešenja u skladu sa preporukama Komisije.

Venecijanska komisija je u svom najnovijem mišljenju pozdravila deo usklađivanja, navodeći da je Srbija usvojila sedam od devet ključnih preporuka, kao i da su vlasti brzo reagovale i pokazale spremnost za saradnju u procesu reforme pravosuđa.