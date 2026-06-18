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Najnovije informacije koje dolaze iz porodice generala Ratka Mladića, govore o promenama u njegovom zdravstvenom stanju u odnosu na raniji period, a koje kako porodica navodi, nisu bezazlene. Povodom toga, otvorila su se nova pitanja u vezi sa njegovim tretmanom u Hagu i dostupnošću adekvatne medicinske nege. O tome da li postoje nove medicinske procene i kakve informacije porodica trenutno ima o zdravstvenom statusu Ratka Mladića, za emisiju "Redakcija" govorio je njegov sin, Darko Mladić.

Sporno odbijanje magnetne rezonance

Generalovo zdravstveno stanje se, prema rečima njegovog sina, kontinuirano pogoršava, a komunikacija sa njim postaje sve teža, jer sve slabije govori. Iako su porodica i lekarski tim više puta tražili magnetnu rezonancu, ona još nije urađena, dok iz pritvorske medicinske službe stižu samo šture informacije i osnovni nalazi. Mladić tvrdi da je zbog izostanka detaljne dijagnostike, general u aprilu prvobitno pogrešno dijagnostikovan, što je moglo da utiče na pravovremeno lečenje moždanog udara.

- Nemamo suštinsko objašnjenje zašto mu ne rade magnetnu rezonancu. Prvo su rekli da to nije po njihovom protokolu, što nije tačno, a kasnije su, i pored mišljenja nezavisnih stručnjaka da je pregled neophodan, ponovo uradili samo CT i zaključili da nema potrebe za dodatnom dijagnostikom - rekao je Mladić.

Darko Mladić sin generala Ratka Mladić Foto: Kurir Televizija

On je najavio da će porodica ponovo podneti zahtev za humanitarni otpust, uprkos tome što je prethodni zahtev odbijen.

- Svi lekari se slažu da on umire, a fokus se prebacuje na to da li je stanje akutno ili hronično. Kakva je razlika ako čovek umire? Humanitarni razlozi postoje upravo zbog takvih situacija - istakao je on.

Posebno je kritikovao odluku predsednice Mehanizma za međunarodne krivične sudove, navodeći da je iz njenog obrazloženja stekao utisak da ne postoji namera da njegov otac bude pušten na lečenje u Srbiju, te da je sudija, kako tvrdi, pokazala pristrasnost i praktično unapred donela odluku o njegovoj sudbini.

- U jednom delu rešenja praktično je navedeno da porodica može da bude uz njega u poslednjim trenucima. Po mom mišljenju, time je jasno poručeno da ne očekuju da živ napusti pritvor - rekao je Mladić.

Poslednja nada posle 30. juna

Mladić smatra da je čitav sistem netransparentan i da je odluka o humanitarnom otpustu praktično svedena na volju jednog čoveka. Istakao je i da joj mandat ističe 30. juna, zbog čega porodica očekuje imenovanje novog predsednika Mehanizma, od kojeg se nadaju objektivnijem razmatranju zahteva za humanitarni otpust.

- To je zatvoren sistem u kojem jedna osoba donosi odluke i praktično nikome ne odgovara. Ne postoji sud kome možemo da se obratimo niti mogućnost da tužimo Ujedinjene nacije. Oni su sami sebi i tumači i kontrolori svojih odluka - zaključio je Darko.

Ratko Mladić je 10. aprila imao jedan, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da Mladić, koji se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, bude pušten na privremenu slobodu i lečenje u Srbiji.

07:07 NEĆE ŽIV IZAĆI ODAVDE! Sin Ratka Mladića optužio sudiju za pristrasnost: Već je odlučila njegovu sudbinu Izvor: kurir televizija



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Kurir.rs

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