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Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostovao je na blokaderskoj N1 kod Danice Vučenić i tom prilikom govorio o političkoj situaciji u Srbiji, predstojećim izborima, ali i mogućim posledicama "tesnih izbornih rezultata".

Posebnu pažnju izazvala je Ponoševa izjava o mogućim nemirima posle izbora i "brutalnim posledicama" ukoliko, kako je rekao, "dođe do izbornih nepravilnosti".

- Mi treba da smo svesni da tesni izborni rezultati nose ogroman rizik od uličnih nemira. Ova vlast će nastaviti da krade izbore. Problem je što će ovaj put to biti malo teže i posledice mogu da budu brutalne - rekao je on.

Ponoš je ocenio i da su naredni izbori za aktuelnu vlast od ključnog značaja.

- Oni moraju da dobiju sledeće izbore, da ostanu na vlasti, jer to je pitanje preživljavanja - rekao je lider Srbija centra.