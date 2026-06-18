Slušaj vest

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostovao je na blokaderskoj N1 kod Danice Vučenić i tom prilikom govorio o političkoj situaciji u Srbiji, predstojećim izborima, ali i mogućim posledicama "tesnih izbornih rezultata".

Posebnu pažnju izazvala je Ponoševa izjava o mogućim nemirima posle izbora i "brutalnim posledicama" ukoliko, kako je rekao, "dođe do izbornih nepravilnosti".

- Mi treba da smo svesni da tesni izborni rezultati nose ogroman rizik od uličnih nemira. Ova vlast će nastaviti da krade izbore. Problem je što će ovaj put to biti malo teže i posledice mogu da budu brutalne - rekao je on.

Ponoš je ocenio i da su naredni izbori za aktuelnu vlast od ključnog značaja.

- Oni moraju da dobiju sledeće izbore, da ostanu na vlasti, jer to je pitanje preživljavanja - rekao je lider Srbija centra.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaMRŽNJA IZBIJA IZ SVAKE NJEGOVE REČI! Zdravko Ponoš ponovo izvređao građane: "Neko ko je inteligentan i pošten, nije član SNS"!
Screenshot 2026-05-07 091916.jpg
Politika''PONOŠ MOŽE DA RAČUNA EVENTUALNO NA KURTIJEV ORDEN ZA ZASLUGE''! Petković odgovorio opozicionaru na vređanje čeličnog prijatelja srpskog naroda
Petar Petković Zdravko Ponoš
PolitikaSLAVIJA DIGLA BLOKADERSKI RAT NA VIŠI NIVO! PONOŠ ODJAVIO STUDENTE BLOKADERE: "Nisam bio na skupu, niti sam planirao da idem" (VIDEO)
Zdravko Ponoš
PolitikaLIDER STRANKE SRBIJA CENTAR SE SUDARIO SA REALNOŠĆU: Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije! "NEMA BEZUSLOVNE PODRŠKE ZA STUDENTE"! (VIDEO)
2026-05-11 09_57_21-(1) DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) _ X.jpg