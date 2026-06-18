- Pa ni Gruhonjića, i da kažem da se ne slažem sa bilo čime. Ne znam kada smo počeli da se plašimo drugačije reči i stava. Plašim se da su studenti blokaderi nametnuli taj stav u kojem ako nisi 100 odsto za nešto što predlažu, onda si ti krivac. Šta god da kažu, mi ćemo svojim idejama da se borimo protiv toga. Da li bi voleli Vojvodinu državu, da znamo da bi voleli. Da li bi voleli srpsku državu bez srpske crkve, da znamo da bi voleli. Mi ne volimo to, i ne moramo da se obračunavamo na ulicama zbog toga. Čini mi se da je jasno ko će za šta dobiti većinsku podršku od naroda. A kada pitate za gospodina Antonijevića, sve je to u redu, ali nisam hteo ni da zabranjujem ni da intervenišem, samo sam se sklonio, svako neka radi svoj posao, a naše je da merimo ko je kako radio - kazao je predsednik.