- Teško mi je da svakom čoveku dokazujem, da odem majci i ocu da demantuju sve laži koje su pokazivane o tome ko mu je otac, ko nije, ima li dete ili nema dete. Tome je teško da se suprotstavimo, teško je to pobediti, zato je težak posao pred nama. Ali ima jedna stvar koju vi niste razumeli. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt, i svaki put ću da se podignem. Nije jak onaj koji ne padne, već onaj koji svaki put ustane.A ja ću da ustanem i da se borim, ne protiv vas, već i za vas, da počnete da slušate one koji drugačije misle. Uslikajte bar ovo pa pokažite gledaocima kako već izgleda, barem da vide, ne može da se sakrije, ova lepotica novosadska. A da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu, i sve sem pobede u Novom Sadu bi meni bilo ravno porazu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, a i tamo očekujem pobede. Vreme istine je došlo, i mislim da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali, i ljudi samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju - rekao je predsednik.