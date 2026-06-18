HILJADU PUTA ĆU DA PADNEM NA ASFALT, I SVAKI PUT ĆU DA USTANEM! Moćna poruka Vučića posle provokacija - Boriću se ne protiv vas, već i za vas
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Novom Sadu, gde je obišao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora prisustvovao spajanju mosta preko Dunava kod Petrovaradina, jednog od ključnih infrastrukturnih projekata na trasi brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma.
Predsednik je, tokom obilaska radova, govorio o tome koliko je teško boriti se protiv medijskih laži i dehumanizacije, naglasivši svoju rešenost da nastavi borbu za pristojnu Srbiju i ubedljivu izbornu pobedu u Novom Sadu.
- Teško mi je da svakom čoveku dokazujem, da odem majci i ocu da demantuju sve laži koje su pokazivane o tome ko mu je otac, ko nije, ima li dete ili nema dete. Tome je teško da se suprotstavimo, teško je to pobediti, zato je težak posao pred nama. Ali ima jedna stvar koju vi niste razumeli. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt, i svaki put ću da se podignem. Nije jak onaj koji ne padne, već onaj koji svaki put ustane.A ja ću da ustanem i da se borim, ne protiv vas, već i za vas, da počnete da slušate one koji drugačije misle. Uslikajte bar ovo pa pokažite gledaocima kako već izgleda, barem da vide, ne može da se sakrije, ova lepotica novosadska. A da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu, i sve sem pobede u Novom Sadu bi meni bilo ravno porazu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, a i tamo očekujem pobede. Vreme istine je došlo, i mislim da ljudi razumeju sa kakvim smo se lažima suočavali, i ljudi samo hoće normalnu i pristojnu Srbiju - rekao je predsednik.
Dodao je da svuda ide slobodno, i da je bio u centru Novog Sada barem desetak puta.
- A to, da li smem ili ne smem da odem u Novi Sad, borio sam se više nego svi vi za svoju zemlju, radio napornije i više, nisam imao godišnje odmore, sve što su imali drugi ljudi. Nekada je to bilo tri dana, nekada dva, nekada jedan. Nikada nisam imao slobodne vikende, meni su subota i nedelja uvek radni dani - rekao je predsednik.