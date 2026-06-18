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Politička situacija u Srbiji, odnos prema Evropskoj uniji, položaj Srbije između velikih sila, pitanje Kosova i Metohije, ali i mogući scenariji nakon najavljenih vanrednih parlamentarnih izbora bili su teme razgovora Branka Pavlovića i profesora Vladimira Vuletića.

Govoreći o političkim okolnostima u kojima se Srbija danas nalazi, profesor Vuletić ocenio je da je savremeni svet obeležen snažnim propagandnim uticajima i borbom za nametanje određenih narativa.

- Živimo u vremenu u kome je stvarnost ono što se prikaže kao stvarnost. Ako hoćemo da ozbiljno razmišljamo o stvarnosti, onda moramo da pođemo od činjenice da je ona izuzetno kompleksna, da živimo u vremenu koje nije jednoznačno. Ovo nije vreme Hladnog rata kada ste imali jasno podeljene blokove. Danas živimo u vremenu previranja, u kome se različite sile, i one koje su u opadanju i one koje rastu, bore za to kako će izgledati budući poredak - rekao je Vuletić.

On smatra da se Srbija nalazi u specifičnoj poziciji jer pokušava da vodi računa o sopstvenim interesima, istovremeno održavajući odnose sa različitim međunarodnim centrima moći.

- Kada je reč o Kosovu i Metohiji, najčešće ponavljana reč koja je dolazila iz Beograda bila je kompromis. Međutim, iz nekog razloga Brisel je nastavio politiku prema kojoj bi nacionalni interesi drugih na Balkanu trebalo da budu zadovoljeni na račun srpskih nacionalnih interesa. To je nešto što nijedna vlast u Srbiji ne može da prihvati, jer bi vrlo brzo izgubila podršku građana - ocenio je Vuletić.

Vladimir Vuletić sociolog Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, Srbija zbog toga vodi politiku balansiranja između velikih sila, što izaziva nezadovoljstvo različitih međunarodnih aktera.

- Morate da vodite politiku balansiranja, da vodite računa o onima koji se prema vama postavljaju prijateljski, ali i o onome što je vaše okruženje. Svi bi voleli da ovde imaju političke aktere koji bi potpuno sledili njihove interese. Međutim, poenta nije da Srbija bude ruska gubernija, nije poenta da bude kineska provincija, ali nije poenta ni da bude poslednja rupa na briselskoj svirali. Upravo zbog toga postoje oštre kritike i pokušaji da se ova vlast delegitimiše, jer ona ne igra ni po jednom tuđem diktatu - rekao je profesor.

SRBIJA NE SME DA SE ODRIČE SVOJIH INTERESA

Branko Pavlović ocenio je da će Srbija u narednom periodu biti izložena dodatnim pritiscima upravo zbog politike koju vodi.

- Biće sigurno još većih pritisaka. Svet ide u tom pravcu da smo često kolateralna šteta sukoba velikih sila. Svi pokušavaju da, nekada pritiscima, nekada obećanjima i različitim pogodnostima, utiču na Srbiju i njeno rukovodstvo da promeni svoju politiku. To nije ništa novo, ali će takvih pokušaja biti sve više - rekao je Pavlović.

Govoreći o pitanju Kosova i Metohije, on je naglasio da Srbija nije formalno odustala od svojih prava i da upravo u tome vidi značaj dosadašnje državne politike.

- Nama su Kosovo oteli, to je činjenica. Mi tamo danas nemamo puni suverenitet i to svi znaju. Međutim, nismo rekli da to priznajemo. Uvek možemo da se pozovemo na činjenicu da mi to nikada nismo priznali i da polažemo legitimno pravo na tu teritoriju. To je ogromna razlika. Onog trenutka kada biste pristali na to i potpisali da se odričete svojih prava, vi biste zauvek izgubili mogućnost da se na njih pozivate u budućnosti - rekao je Pavlović.

On je podsetio i da su sporazumi vezani za Kosovo potpisivani sa međunarodnim institucijama, a ne sa albanskim separatistima.

- Kumanovski sporazum i svi kasniji aranžmani zaključeni su sa međunarodnim subjektima. Nismo se odrekli suvereniteta u korist agresora ili separatista, već je reč o potpuno drugačijem pravnom okviru. Zato je važno da građani razumeju koliko je značajno što Srbija nije formalno priznala nezavisnost Kosova - naglasio je Pavlović.

Branko Pavlović, narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe Mi glas iz naroda Foto: Kurir Televizija

PAVLOVIĆ UPOZORAVA: POSLE IZBORA MOGUĆI POKUŠAJI IZAZIVANJA NEREDA

Posebnu pažnju izazvale su njegove procene o mogućim dešavanjima nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji se pominju za jesen.

- Ukoliko vladajuća grupacija potvrdi svoju dominaciju na izborima, siguran sam da će jedan deo opozicije pokušati da vaninstitucionalnim metodama proizvede nestabilnost i nasilje. Mi već sada vidimo određene pripreme za takav scenario. Pojedine opozicione grupacije ne žele dogovor ni oko čega, odbijaju dijalog, odbijaju da učestvuju u procesima koje su same tražile, a istovremeno unapred govore o navodnoj izbornoj krađi - rekao je Pavlović.

Kako tvrdi, cilj takve strategije jeste da se unapred stvori atmosfera nepoverenja u izborni proces.

- Oni već sada kreiraju ambijent u kojem će, ukoliko izgube izbore, moći da kažu da su izbori pokradeni. To je politička taktika koju gledamo mesecima. Međutim, po mom dubokom uverenju, ne postoji kritična masa ljudi koja bi bila spremna da učestvuje u ozbiljnijim sukobima. Možda postoji nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi spremnih na radikalne poteze, ali to nije dovoljno da bi se proizvela ozbiljna politička destabilizacija države - zaključio je Pavlović.

04:39 VUČIĆ NA UDARU SPOLJNIH PRITISAKA? Pavlović i Vuletić: Opozicija unapred priprema priču o krađi izbora, posle glasanja mogući pokušaji izazivanja nereda Izvor: Kurir televizija



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