- Ja nikada neću reći polemički da ova vlast nije imala neke ekonomske rezultate, recimo, povećana je zaposlenost. Podignuti su, i to u realnom iznosu, neki dohoci. Vi ste ovde doveli do situacije, što bi rekao moj kolega s Ekonomskog fakulteta, Miša Arandarenko, da je ne raditi stvar izbora, a ne nužnosti. Preterano kritizerstvo koje dolazi kad se radi o ekonomskim efektima na dostignuća i politiku ove vlasti za zadnjih 12 - 14 godina... oni su zaista uspeli da proizvedu makrostabilizaciju. Da dovedu do ove situacije da postoje značajne investicije - rekao je Stojiljković u emisiji "Bez pardona".