Slušaj vest

Blokaderski profesor s Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković priznao je da vlast u Srbiji u prethodnih 12 do 14 godina ima konkretne ekonomske rezultate, navodeći kao primere veću zaposlenost, rast realnih dohodaka, makroekonomsku stabilizaciju i značajne investicije!

- Ja nikada neću reći polemički da ova vlast nije imala neke ekonomske rezultate, recimo, povećana je zaposlenost. Podignuti su, i to u realnom iznosu, neki dohoci. Vi ste ovde doveli do situacije, što bi rekao moj kolega s Ekonomskog fakulteta, Miša Arandarenko, da je ne raditi stvar izbora, a ne nužnosti. Preterano kritizerstvo koje dolazi kad se radi o ekonomskim efektima na dostignuća i politiku ove vlasti za zadnjih 12 - 14 godina... oni su zaista uspeli da proizvedu makrostabilizaciju. Da dovedu do ove situacije da postoje značajne investicije - rekao je Stojiljković u emisiji "Bez pardona".

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBLOKADERI PRIZNALI DA SU ONI IZAZVALI NASILJE, A SAD MOLE: "Ne širite priču da su sukobe sa policijom izazvali isključivo UBAČENI ELEMENTI, jer to NIJE TAČNO!"
blokaderi.jpg
Politika''NAJODGOVORNIJI ĆE BITI SKLONJENI NA OVAJ ILI ONAJ NAČIN''! Blokaderi jasno najavili šta se sprema posle izbora - PRETE VUČIĆU I POZIVAJU NA NASILJE! (VIDEO)
623.png
PolitikaI POJEDINI OPOZICIONARI UPOZORAVAJU NA PLANOVE BLOKADERA ZA DAN IZBORA! Analitičari: Institucije neće dozvoliti da agresivna manjina ruši državu!
nasilje blokadera lokalni izbori
PolitikaI POJEDINI OPOZICIONARI UPOZORAVAJU NA TALAS NASILJA BLOKADERA POSLE IZBORA! Pavlović: "Manipulišu ih da razbiju Srbiju"! Otkrio KAD će biti najkritičnije!
WhatsApp Image 2026-05-23 at 20.44.34 (1).jpeg