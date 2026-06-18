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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje u Kineskom kulturnom centru u Beogradu otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Srbije i Kine.

01:44 Izložba prijateljstva Srbije i Kine Izvor: Petar Aleksić

Izložba donosi izbor fotografija koje prikazuju dugogodišnje odnose dve zemlje, kao i saradnju u različitim oblastima, a događaj se održava u okviru kulturne razmene i jačanja bilateralnih veza Srbije i Kine.

"Neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva zasija na putu saradnje Kine i Srbije" zvanični je naslov izložbe.

Foto: Petar Aleksić

Predsednik Vučić stigao je u Kineski kulturni centar i iz prvog reda posmatrao prezetnaciju kineske novinarske agencije Sinhua. Današnja izložba predstavlja svojevrsni prikaz onoga što je u prethodnih deset godina urađeno u okviru veličanstvene saradnje između naših dveju zemalja. Na izložbi je prikazano preko 70 fotografija koje oslikavaju duboko prijateljstvo i zajednične uspehe naših naroda.

Obračanje predsednika Vučića

Predsedniku Vučiću uručen prvi primerak knjige koju je objavila kineska agencija Sinhua.

- Dragi prijatelji, predsednik Si je jednom rekao da kinesko kulturno samopouzdanje potiče iz bogatog istorijskog nasleđa, ali i sposobnosti da stvaramo vrednosti u novoj eri. Današnja izložba fotografija nije nešto što treba da ovekoveči prošlost, već da nam iz tragova prošlosti ukaže na puteve budućnosti.

Foto: Video plus

On je istakao da je predsednik Si tokom svojih velikih državničkih govora uvek naglašavao da kulturno samopouzdanje predstavlja temelj na kome se gradi moderna država i ostvaruje globalni dijalog.

- Meni je danas izuzetna čast što ovde mogu da vas pozdravim, u mestu koje predstavlja simbol snažne kulturne razmene naših naroda. Danas smo se okupili da obeležimo istoriju, proslavimo sadašnjost i zajedno pogledamo u budućnost jednog od najneverovatnijih i najčvršćih prijateljstava u svetu - istakao je predsednik Vučić.

Obraćanje ambasadora Kine Lija Minga

Kineski ambasador u Beogradu Li Ming obratio se gostima, ističući da mu je veliko zadovoljstvo što se danas otvara ova veličanstvena izložba o prijateljstvu naših naroda. On je izrazio toplu dobrodošlicu predsedniku Vučiću i zahvalio mu na dolasku, a zahvalio se i svim prijatlejima koji doprinose našem prijateljstvu.

- Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je veliko interesovanje u čitavoj zajednici. Ona je imala istorijski značaj. Ne samo da je unapredila naše odnose na viši nivo, već je značajno unapredila međunarodnu poziciju Srbije - istakao je, pozivajući se na uspostavljanje diplomatskih odnosa Kine i Jugoslavije, u vremenu kada su lideri imali poverenja jedni u druge.

Foto: Printscreen/Pink

- Narodi Kine i Srbije izdržali su velika iskušenja, i tokom hladnog rata, ali i varvarskog bombardovanja od strane NATO pakta, ostali su čvrsti i krvlju branili suverenitet i skovali lojalnost i prijateljstvo - dodao je, ističući sve uspehe u našoj saradnji koji su usledili kao potvrda ovog lojalnog prijateljstva.

On je na kraju poželeo dobro zdravlje predsedniku Vučiću i svetlu budućnost čitavom srpskom narodu.

Obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua

Nakon zvaničnog otvaranja izložbe, okupljenima je prikazano video-obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua, koji je pozdravio okupljene goste i istakao da su Kina i Srbija čelični prijatelji koji su prošli kroz mnoga iskušenja i delili dobro i zlo. On je pozdravio plodonosnu saradnju naših predsednika.

Foto: Printscreen/Pink

- Sa deset sastanaka u poslednjih deset godina unapredili su kinesko-srpske odnose, posebno tokom posete predsednika Sija Đinpinga 2024. godine, kada je najavljeno produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva, što je postala nova prekretnica našeg prijateljstva - istakao je direktor agencije Sinhua, nakon čega se osvrnuo na istorijsku posetu predsednika Vučića Kini, koja je učvrstila naše prijateljstvo i otvorila još vrata za našu saradnju.

On je ocenio da naše prijateljstvo dolazi iz velikog političkog poverenja, ali i bratskim vezama naših naroda, a da prikazane fotografije teče naše iskreno prijateljstvo, koje pokazuju i sadašnjost i budućnost naše saradnje.

Dan ispunjen važnim aktivnostima

Podesćamo, predsednik Vučić danas je, tokom obilaska radova na spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, poručio da će Srbija dobiti moderan i impozantan most koji predstavlja veliki korak napred u razvoju infrastrukture i povezivanju regiona. On se nakon toga sastao u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.