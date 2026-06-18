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Ambasador Kine u Srbiji Li Ming je, nakon obilaska radova na spajanju glavne mostovske konstrukcije, čestitao Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću, kineskoj kompaniji CRBC, koja je glavni izvođač radova i partnerima iz Srbije koji zajedno grade most na Dunavu.

On je izjavio da Srbija i Kina razvijaju prijateljstvo i zajednički grade projekte od velikog značaja i istakao da će Fruškogorski koridor i most na Dunavu u Novom Sadu povezati različite delove Srbije i uticati na razvoj cele pazemlje.

- Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta. Spajanjem glavne konstrukcije mosta, a kasnije i puštanjem cele saobraćajnice, različiti delovi Srbije biće potpuno spojeni, kao i ovaj deo Srbije sa regionom što će uticati i na razvoj cele Srbije - rekao je Li Ming.

On je naglasio i da će Kina uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije!

Ambasador je kazao da je posle nedavne posete predsednika Vučića Kini čelično prijateljstvo Srbije i Kine postalo još jače, a odnosi dva naroda još dublji.

- Predsednik Vučić sve vreme vodi Srbiju i narod Srbije putem uspešne izgradnje zemlje - rekao je Li Ming.