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Rasulo u opoziciono blokaderskim krugovima više nikako ne može da se sakrije, a to potvrđuju i činjenice koje se iz dana u dan pojavljuju u javnosti!

Ovog puta reč je o potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić koja je pokušala da ubedi građane Srbije da se u blokaderskim redovima - ništa ne dešava, pa je tako mrtva hladna izjavila da je "dilema opozicija ili studenti veštački nametnuta".

Verovatno je Tepićeva time htela da kaže da su "svi oni jedno", da "svi rade zajedno", ali da to uopšte nije tako potvrdili su odmah studenti blokaderi koji su na mrežama objavili odogovor u vidu slike na kojoj udaljavaju Tepićevu sa nekog od prethodnih blokaderskih skupova.

Foto: Printscreen X



Marinika Tepić izjavila je za da SSP poštuje studentski pokret i njihovu ulogu, kao i da je izbor između studenata i opozicije "veštački nametnuta dilema".

Kurir Politika