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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o velikom skupu u Beograd, nakon što je obišao radove na spajanju mosta preko Dunava, kod Petrovaradina.

Na pitanje novinara N1 o velikom skupu u Beogradu, i tendenciozno pitanje da li izbegava centar Novog Sada, Vučić je poručio da će u srpskoj Atini imati jedan od najvećih skupova u istoriji severa Srbije.

1/45 Vidi galeriju Vučić na otvaranju mosta preko Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

- Sada smo izabrali Beograd po treći put, da bismo predstavili važne stvari za budućnost. Mi ne pravimo performans radi performansa, da bismo napravili sliku za Instagram, već da predstavimo plan i program, da pokažemo brigu ljudima, šta je to što ljudi mogu da očekuju, kakve plate, penzije, kakvu politiku, koje će ime naše liste biti, kako se obraćamo građanima, da još jedanput pozovemo na zajedništvo i sa onima koji, poput vas, ne mogu da istrpe ni drugačiju reč - rekao je on.

Vučić je dodao da se borio više nego svi njegovi protivnici za ovu zemlju, da je radio napornije i više, i da nije imao godišnje odmore poput drugih ljudi.

- Nikada nisam imao slobodne vikende, meni su subota i nedelja uvek radni dani. Dao sam sve od sebe da ova zemlja ide napred, i verujem da sam, uz pomoć naroda, uspeo u tome. Ovaj most je, što Maja reče, kao za razglednicu. To je neko morao da uradi, a najlakše je samo zanovetati i kritikovati. Sve to vreme je vaš odgovor na rad i trud bio: "Ti Vučiću nisi čovek". Nemate šta da me pitate o mostu, o putu, jedino da me predstavite kao da sam lud, da mi otac nije otac, pa sve one laži od zvučnog topa do Sarajevo safarija i ubijenog dečaka u Valjevu, sve to služilo je da me predstavite kao monstruma - rekao je predsednik.

Teško je suprotstaviti se tome kada te neko predstavlja kao vrhunsko zlo, istakao je Vučić.

- Teško mi je da svakom čoveku dokazujem, da odem majci i ocu da demantuju sve laži koje su pokazivane o tome ko mu je otac, ko nije, ima li dete ili nema dete. Tome je teško da se suprotstavimo, teško je to pobediti, zato je težak posao pred nama. Ali ima jedna stvar koju vi niste razumeli. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt, i svaki put ću da se podignem. Nije jak onaj koji ne padne, već onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim, ne protiv vas, već i za vas, da počnete da slušate one koji drugačije misle. Uslikajte bar ovo pa pokažite gledaocima kako već izgleda, barem da vide, ne može da se sakrije, ova lepotica novosadska. A da vam kažem, ja očekujem pobedu u Novom Sadu, i sve sem pobede u Novom Sadu bi meni bilo ravno porazu - kazao je predsednik, i zaključio: