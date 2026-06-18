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Beogradski univerzitet svakim danom sve više pada na svim relevantnim listama, a najnoviji šok su izazvali podaci Nature institution rankings 2026 koji pokazuju da je Beogradski univerzitet, na čijem čelu se nalazi Vladan Đokić, nekada poznat kao rektor Beogradskog univerziteta, na Nature institution rankings na 1232. mestu! To je pad od 428 pozicija, budući da je BU na istoj toj listi 2020. godine, kada je Đokić imenovan za rektora, bio na 804. mestu!

Podsetimo, pad je zabeležćen i na Nature index listi, gde je u istom periodu BU pao za 177 mesta, sa 804, gde se nalazio 2020. godine, na poražavajuće 981. mesto!

Foto: Printscreen

Analitičari podsećaju da slučaj Vladana Đokića najbolje pokazuje koliko je opasno da se ovako važna visokoobrazovna institucija privatizuje u političke svrhe.

- Za očekivati je bilo da svi padnemo na svim listama jer smo imali skoro godinu dana blokada nastave, vežbi, kompletnog akademskog života i gde su se u prostorijama fakulteta održavali plenumi i šta sve ne, ali ne i nastava. Strašno je što su blokade fakulteta i politčki sukobi doveli do toga da institucija kakva je BU izgubi dobar deo svog akademskog ugleda, a da studenti postanu taoci jednog dela rukovodstva - kaže prof. dr Dejan Miletić za Kurir i dodaje da je Univerzitet pod Đokićem u poslednje vreme u stanju permanentne krize.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Dekan DIF prof Patrik Drid kaže za Kurir da je odavno sugerisao da je rektor Đokić trebalo da podnese ostavku još 2024. godine kada je odlučio da fakulteti ne rade već da se drže blokade.

- Još tada je pokazao da je nesposoban kao rektor i nije trebalo da se dozvoli da se čeka ovoliko vremena da Đokić uništava i Beogradski univerzitet, ali i sve druge univerzitete širom zemlje. Očigledno da padovi na najrazličitijom listama, od koje je najznačajnija za nas Šangajska, govore sasvim dovoljno za sebe - objašnjava Drid.

Foto: Kurir Televizija